Simonis: Exclus ca PSD să voteze un guvern minoritar PNL

„Categoric, nu se pune problema ca PSD-ul să susțină un Guvern minoritar PNL-UDMR, USR-UDMR, orice altă formulă prin care PSD-ul nu desemnează primul-ministru. Cred că cea mai bună formulă pentru PSD ar fi alegerile anticipate și nu doar pentru PSD, ci pentru întreaga Românie, pentru că această criză politică nu văd cum altfel ar putea fi depășită. Pe de altă parte, cred că nimeni nu se aștepta ca PSD-ul să se arunce imediat, după ce Dan Barna a solicitat, așa cum bate Barna din palme, PSD, cel mai mare partid din România, să sară repede și să facă jocurile USR, acelea de a șantaja PNL și pe Florin Cîțu, astfel încât eventual să-l pună înapoi pe Stelian Ion la Ministerul Justiției și eventual să se împace și cu voturile și cu semnăturile PSD-ului această coaliție să funcționeze”, a spus la RFI Alfred Simonis.

„Eu aș spune că plecând noi din ședință, n-a putut tabăra Florin Cîțu să câștige acel vot cu privire la evaluarea semnăturilor, pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi”, a mai spus Alfred Simonis.

Întrebat dacă PSD ar face Guvern cu AUR, în caz de alegeri anticipate, Alfred Simonis a răspuns: „Haideți să ajungem acolo, sunt foarte mulți pași până să ajungem la anticipate (...). Mai degrabă n-aș vedea posibil un Guvern PSD-AUR”.

Simonis nu dă șanse unui posibil Guvern PSD-PNL

„Și acesta este foarte greu de anticipat. Mai degrabă nu. E foarte important rezultatul alegerilor. În 2016, de exemplu, aproape că nu am avut nevoie de nimeni după alegeri și am făcut o majoritate cu un singur partid (...). Exclud categoric ca PSD să voteze un Guvern minoritar PNL”, a conchis liderul deputaților PSD.

Demisii marți dimineață

Amintim că vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la cabinetul premierului.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris, pe Facebook, Dan Barna.