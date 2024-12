Simona Halep amână debutul sezonului 2025. Problemele de sănătate o țin departe de Auckland și Australian Open

Publicitate

Jucătoarea română a transmis un mesaj pe contul său oficial de Instagram, în care a explicat motivele pentru care a decis să își amâne startul sezonului.

„Salut, tuturor! Vreau să vă urez sărbători fericite și să vă ofer un mic update. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate, am simțit din nou dureri la genunchi și umăr. După discuții îndelungate cu echipa mea, am convenit că este mai înțelept să amân începutul sezonului. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar vreau să le mulțumesc organizatorilor turneelor din Auckland și Australia pentru wild card-uri și îmi pare rău că nu voi putea să le accept de această dată. Voi lua o pauză și intenționez ca următorul meu eveniment să fie la Cluj, unde abia aștept să joc în fața fanilor români extraordinari.”

Durerile la genunchi și umăr nu sunt o noutate pentru Simona Halep, acestea afectându-i și în trecut performanțele. Decizia de a lua o pauză subliniază grija pe care sportiva o acordă sănătății sale, un aspect esențial pentru continuarea carierei în condiții optime.

Halep își concentrează acum recuperarea pe a fi în formă pentru Transylvania Open, turneu care va avea loc între 3 și 9 februarie 2025 la Cluj. Evenimentul este o ocazie importantă pentru jucătoare de a-și relua parcursul competițional în fața publicului român.

Turneul de la Auckland Open, programat între 30 decembrie 2024 și 5 ianuarie 2025, este una dintre competițiile preferate ale jucătoarelor de top pentru a-și testa forma înaintea Marelui Șlem de la Melbourne. În ediția precedentă, Coco Gauff a câștigat titlul la feminin, iar Alejandro Tabilo a triumfat la masculin.

Absența Simonei Halep de la Australian Open, care va avea loc între 12 și 26 ianuarie 2025, reprezintă o pierdere importantă pentru fanii turneului. În ediția 2024, trofeele au fost câștigate de Aryna Sabalenka la feminin și Jannik Sinner la masculin.

