Senatorul Nazare: PNL nu a validat, în vreun for de conducere, măsurile fiscale propuse și mandatul de negociere aferent acestora la Bruxelles

Senatorul PNL Alexandru Nazare a spus că „PNL nu a validat, în vreun for de conducere, măsurile propuse și mandatul de negociere aferent acestora la Bruxelles”.

„Ce negociem la Bruxelles de fapt, ce ne propunem sa obtinem si cu ce cost? Negocierile pe pachetul fiscal care se desfasoara la Bruxelles in aceste zile trebuie purtate in transparenta. Draft-ul cu masurile propuse ar fi trebuit publicat in prealabil pentru consultare publica. Aceasta este o conditie minima pentru a evalua gradul de succes al negocierii.

Atentie, nu se negociaza doar tintele pentru 2023, ci si 2024-2025. Deficitul in August va creste suplimentar cu 4-6 miliarde lei. Obiectivul negocierii nu ar trebui sa fie doar obtinerea unui deficit mai mare in 2023. Trebuie sa ne gandim bine atat la tipul cat si la consecintele adoptarii masurilor pentru economia Romaniei. Este esential ca masurile propuse sa nu afecteze cresterea economica in 2023-2024.

PNL nu a validat in vreun for de conducere masurile propuse si mandatul de negociere aferent acestora. Este o premiera, cel putin de cand fac eu politica, ca o negociere de o asemenea magnitudine fiscala si importanta pentru Romania sa se poarte fara o discutie, fie ea si formala, in forurile de conducere ale PNL”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Facturile românilor ar putea exploda din iarnă, pentru că ne lipsesc aproximativ 8 miliarde de lei din bugetul pe anul viitor. Comisia Europeană propune Executivului eliminarea plafonării preţurilor din energie, de la 1 ianuarie. Între timp, miniştrii s-au întors de la Bruxelles cu planul de creştere a taxelor.

