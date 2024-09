Semnele pe care nu trebuie să le ignori când copilul tău nu vrea să meargă la școală

Într-o nouă ediție a emisiunii „Părinți Prezenți” de la DC News TV, Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog, a discutat despre emoțiile pe care le resimt copiii la început de an școlar și ce pot face părinții atunci când copilul nu vrea să meargă la școală.



Elevii și copiii de grădiniță au început anul școlar luni, 9 septembrie, potrivit structurii anului școlar, document publicat în Monitorul Oficial.



Când și de ce apar tulburările de adaptare?





Începutul anului școlar este adesea marcat de entuziasm și curiozitate pentru copii, însă, pe măsură ce timpul trece, pot apărea dificultăți de adaptare.



La început, copiii sunt adesea copleșiți de emoții contradictorii și sunt în așteptarea unor experiențe noi. Însă, pe parcurs, apar diverse situații, precum conflictele minore cu colegii, care pot declanșa o regresie emoțională.



„Mulți părinți se întreabă: «Dar de ce nu a avut nimic la începutul anului?». La început, e acaparat de acea stare expectativă, acea stare de așteptare. El așteaptă, e interesat, e copleșit de emoții – și pozitive, și negative.



Vezi mai mult pe DCNEWSTV (+VIDEO).

Ziua de 9 septembrie a fost prima de zi de creșă pentru mulți copii din România. Deși ar fi trebuit să fie una frumoasă, pentru mulți copilași această zi nu a fost tocmai frumoasă. Unii părinți s-au plâns pe rețele sociale că micuții lor au venit acasă flămânzi sau însetați.

”Cum a fost prima zi de creșă? Am dus băiețelul de 2,4 luni la o creșă de stat pentru prima dată, unde am lăsat număr de contact în caz că se întâmplă ceva, fiind la 5 minute de creșă. Mă așteptăm să plângă, dar am înțeles că nu a plâns deloc, în rest am aflat cu uimire că bătea copiii, el fiind un copil sociabil care mângâia copiii în părculeț și jucăriile, le pupă… M-am gândit că s-a simțit amenințat de ceva, a mai fost o întâmplare când era mai mic și l-am dus la kineto, dna aceea tot insista într-un mod brutal și a dat să o zgârie. Aveți idei de gestionare a situației sau dacă ați mai trecut prin așa ceva? Numai spun că a venit mort se sete, foame, iritat rău la scutec… nu l-au spălat pe mâini cu gelul dermato pe care l-am dus, deși am tot insistat. Și nu mă supărăm dacă ziceau: nu a vrut să mănânce, nu că a mâncat…” a scris o mămică pe un grup de profil, pe Facebook.

”Și noi am fost prima zi la o creșă de stat și a fost foarte dezamăgitor (fetiță de 2,7 ani). În prima fază, a ieșit într-o criză de plâns cu suspine, ca mai apoi să aflu că a stat doar jos (pe jos) fără să vrea să bea apă sau să comunice cu cineva. Ulterior am observat acasă că fetița mea nu a vrut deloc să facă nani, ea fiind trează de la 6 și am constatat că sigur ea de fapt a dormit acolo pe jos. De schimbat nici nu mai spun că pampersul era plin până la refuz cu de toate” a răspuns o mămică cu privire la o creșă din Sectorul 5 al Capitalei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News