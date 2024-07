Se repetă scenariul din 2023: începe revoluția fiscală în 1 septembrie. Marcel Ciolacu: Nu puteți trăi într-o lume de excepții

În 1 septembrie, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, este așteptat cu revoluția fiscală, un plan prin care vor fi reduse cheltuielile fiscale, fără mărirea TVA sau creșterea contribuțiilor sociale.

Marcel Ciolacu, premierul României, este cel care astăzi a dat aceste asigurări. Prim-ministrul afirmă că este nevoie de o digitalizare a infrastructurii fiscale pentru o mai bună analiză şi coordonare.



"Pe 1 septembrie o să venim şi o să prezentăm, nu se măreşte TVA, nu se măreşte impozitarea muncii. Tot spun, unii au râs când am spus că ne trebuie o Românie ordonată, cu adevărat trebuie şi coordonată. Trebuie să înţelegem odată că bugetul statului trebuie direcţionat în zonele în care eşti deficitar şi ne arată cifrele şi analizele. Să ai aceste analize în timp real îţi trebuie o digitalizare şi să intervii cu astfel de măsuri, dar să fie cuantificate în timp”, a declarat Marcel Ciolacu, aflat în vizită în Buzău, conform Agerpres.

Din nou, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, se vorbește despre noi eliminări de excepții fiscale.



”Nu poţi să dai excepţii, (...) să spui 'sunt excepţii pe viaţă', că atunci nu mai avem Cod Fiscal şi normal că acest lucru ne-a spus Comisia: nu puteţi trăi într-o lume de excepţii în funcţie de interesul unui grup de oameni sau o abordare sau o datorie a unui partid sau altul. Ce vă spun cu certitudine, medicamentele, alimentele, lucruri deja discutate la Comisie vor rămâne la 9%”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Se repetă scenariul din 2023

Și la sfârșitul anului trecut s-au eliminat unele excepții fiscal-bugetare, iar discuția, de asemenea, a început din septembrie, fiind tranșată până la finalul anului, astfel încât schimbările să se aplice de la 1 ianuarie. Se pare că, de această dată, urmează să fie eliminate noi excepții fiscale, pe lângă cele eliminate în urmă cu un an. Premierul nu a oferit detalii.

În septembrie 2023, Marcel Ciolacu declara: ”Noi avem excepții. Eu nu mai suport cuvântul excepții. De când sunt prim-ministru mie mi s-a acrit de acest cuvânt. Cu cât îmi vin mai multe informații de la Finanțe cu privire la excepții la excepții. Nu se poate aşa ceva! Am distrus această ţară prin 500 de excepţii luate în 100 de acte normative. Niciunde în lume. Noi dorim acum să aderăm la OECD. E foarte important, intrăm în rândul ţărilor dezvoltate. E mai important decât Schengen, economic. (...) Este foarte important, o dată, să vedem ce avem excepţii. Eu nu am introdus taxe noi, am scos din excepţii. Nu mai suportă statul român excepţiile. (...) E ca perfuzia când eşti bolnav. Îţi pun perfuzie, eu, statul, pentru a nu te lăsa să mori, dar în momentul în care te simţi pe picioarele tale, în momentul acela scot perfuzia şi te las să te descurci. Am venit cu scoatere de excepţii, am venit cu combaterea evaziunii şi va fi drastică”.

În martie 2024, OCDE transmitea României că excepțiile la Pilonul II de pensii ar trebui eliminate și contribuția să fie majorată, statul urmând să fie obligat să elimine excepțiile din 2025, conform informațiilor de atunci.

