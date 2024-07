Scriitoarea irlandeză Edna O'Brien s-a stins din viață

Edna O'Brien a murit "în pace sâmbătă, 27 iulie, după o boală îndelungată", potrivit unui mesaj al agentei sale, Caroline Michel, şi al editurii ei, Faber, publicat pe contul de pe platforma X al acesteia din urmă.

"Edna O'Brien a fost una dintre cele mai mari scriitoare ale epocii", "ea a revoluţionat literatura irlandeză, surprinzând viaţa femeilor şi complexităţile condiţiei umane într-o proză luminoasă şi simplă şi care a avut o influenţă profundă asupra multor scriitori care au urmat-o", continuă mesajul.

It is with great sadness that Caroline Michel at PFD and Faber announce the death of beloved author Edna O’Brien. She died peacefully on Saturday 27 July after a long illness. Our thoughts are with her family and friends, in particular her sons Marcus and Carlo. The family has… pic.twitter.com/mU2z5BsZiC