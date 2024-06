Sacrificiile pe care le face o balerină. "Nu am avut weekend, zile libere. Făceam orice pentru visul meu"

"Fac balet de la 3 ani. Într-o seară mă uitam la televizor, am văzut balerinele de la operă și i-am spus mamei că și eu îmi doresc să fac asta în viață. Prima dată am făcut balet la noi în cartier, apoi la o școal prestigioasă, la un liceu de balet. Am avut mai mult balet decât școală în orar. Am făcut balet profesional, 6 ore pe zi de antrenament, de la 3 ani în fiecare zi m-am antrenat.

Înălțimea în balet

Am 1,81, n-am avut noroc să joc foarte multe roluri la operă pentru că eram foarte înaltă și nu-mi găseam un partener. Când eram mică îmi era greu din cauza înălțimii, mă simțeam ciudată, dată la o parte, dar acum că sunt adolescentă vreau să fiu înaltă, merg doar pe tocuri, îmi place să fiu deasupra lumii.

Lacul Lebedelor este o piesă visătoare, te face să te duci în altă lume, a fost la un moment dat preferata mea, însă după un timp toate balerinele se satură de Lacul Lebedelor. Cam 5 ani am dansat pe această piesă.

Făceam orice pentru visul meu

Mama a avut foarte multă încredere în mine, de la 10 ani merg singură cu metroul, mă duceam la antrenamente. Este o disciplină, când copiii se jucau, eu aveam antrenamente. N-am avut sâmbătă și duminică, n-am avut zile libere niciodată, dar aveam o vacanță pe an cu mama. Am avut acest vis și-mi doream să ajung balerină la Opera din Paris. Făceam orice pentru visul meu, mergeam oriunde, nu conta cum mă simțeam sau dacă eram bolnavă", a povestit Sara Ianoș la Mi-Th Influencer, cu Thea Haimovitz.

