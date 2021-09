S-a adoptat legea consumatorului vulnerabil în Parlament. Două amendamente PSD, adoptate. PNL s-a opus, USR s-a abţinut

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, în calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind că aceasta va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2021, scrie Agerpres.



S-au înregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra şi o abţinere.

PSD, amendamente adoptate. PNL a votat împotrivă

Potrivit unor surse politice, la Legea Consumatorului Vulnereabil au fost aduse mai multe amendamente.

Spre exemplu, suma menţionată în articolul 25, alin. 5, "în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei pe lună", a fost majorată la 70 de lei pe lună, la propunerea Grupului PSD.

Tot la solicitarea Grupului PSD au fost adoptate amendamente şi cu privire la valoarea de referinţă în funcţie de sistemul de încălzire utilizat. Dacă în textul iniţial se ofereau 250 lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică şi 160 lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri, amendamentul adoptat măreşte sumele la 375 lei, 650 de lei, respectiv 320 lei.

Amendamentele au fost adoptate la diferenţă mică de voturi. PNL a votat împotrivă, în timp ce UDMR şi USR s-au abţinut.

Premierul Cîţu era gata să îşi asume răspunderea

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că, dacă Parlamentul nu va aproba într-o săptămână legea consumatorului vulnerabil, va solicita în Biroul Politic Naţional al PNL să-şi asume el, la Guvern, răspunderea pentru această lege, transmite Agerpres.

"În perioada următoare trebuie să aprobăm legea consumatorului vulnerabil şi vă spun că, dacă Parlamentul României nu o aprobă într-o săptămână, voi cere în Biroul Politic Naţional al PNL să pot să-mi asum eu răspunderea, de la Guvern, pentru această lege, pentru că văd că se tot ţin BPR-uri pe la 11 noaptea, 12 noaptea, dar niciodată nu se ţin pentru legea consumatorului vulnerabil, se ţin pentru altceva", a afirmat Cîţu.



El a spus că Guvernul are de aprobat o ordonanţă care compensează o parte din facturile românilor şi are de gestionat pandemia.



"Avem de aprobat OUG care compensează o parte din facturile românilor. Suntem încă în pandemie, avem de gestionat această pandemie. Cum să fii ministrul Sănătăţii şi să pleci în mijlocul pandemiei? Cum să ai alte ministere şi să laşi ţara fără guvern în acest moment şi să te asociezi cu AUR?", a mai spus Cîţu, referindu-se la retragerea miniştrilor USR PLUS din Guvern.

Elena Cristian, întrebări importante

Elena Cristian, redactor șef DC Business, s-a aflat luni seara în direct la România TV unde a vorbit despre criza politică și efectele ei în economia din România.

Indignată de creșterile tarifelor la energie, Elena Cristian trage un semnal de alarmă cu privire la activitatea ANRE, dar și cu privire la Legea consumatorului vulnerabil.

”Legea consumatorului vulnerabil va intra în vigoare, în cel mai fericit caz, dacă va trece de Parlamentul României ocupat cu altele, abia din iarnă. Deci vorbim de câteva luni care nu sunt acoperite. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce Guvernul vrea să dea bani pentru 90% dintre români, pentru că acolo se vor încadra, în loc să rezolve această problemă a tarifelor care au sărit din schemă. Este incredibil ce s-a întâmplat. A fost o strategie agreată la nivel guvernamental. Toate regularizările din iulie s-au făcut după noile tarife.

Logic, la șase luni trebuia făcute după vechile tarife și apoi să se intre, pentru că era consumul pe vechile tarife. De ce mai este nevoie de acest ANRE dacă nu avem o piață reglementată? De ce trebuie să plătim o armată de oameni cu 20.000 de euro, cu 10.000 de euro într-o țară în care 1,7 milioane de români iau salariul minim pe economie? Acela pe care nu îl știe domnul Vâlceanu. De ce este nevoie să avem aceste instituții unde sunt salarii foarte foarte mari, instituții care nu au fost în stare nici măcar să comunice o liberalizare a pieței și să-i informeze pe români de ce se întâmplă.

De ce a fost nevoie ca toate aceste regularizări să se facă la tarife astronomice? Am primit o factură de 1681 de lei. De ce a trebuit să primesc o astfel de factură? Pentru că regularizarea trebuia făcută pe vechile tarife nu pe tarife regularizate pentru că vorbim despre o perioadă în care tarifele erau reglementate. De aceea au venit aceste facturi foarte foarte mari. Aici trebuie făcută anchetă”, a declarat Elena Cristian.