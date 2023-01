Rusia justifică urcarea sistemelor Panțîr cu macaraua pe clădirile din Moscova: Au fost efectuate exerciții de apărare antiaeriană / video

În cursul acestei săptămâni, mai multe imagini apărute în mediul online, din Moscova, arătatu cum sistemele de apărare antiaeriană Panțîr erau urcate cu macaraua pe clădiri. Acestea au iscat atât amuzamentul, cât și îngrijorarea cu privire la faptul că Rusia s-ar pregăti pentru un război pe teritoriul său.

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX