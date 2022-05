România nu atrage bani din PNRR. "Au rămas pe aceeași logică" / "De la Bill Gates accesam 115%"

Alfred Bulai și Val Vâlcu au discutat, în cadrul emisiunii „Nod în Papură”, de la DC News, despre accesarea fondurilor de către România

„Ce mi se pare mie fantastic la ăștia, cu Planul lor de Redresare și Reziliență, e că ei nu știu de războiul din Ucraina. Trebuie să le spuneți, băi, voi, cei din presă, când vorbiți. Ei nu știu de criza energetică și merg în continuare cu aberațiile ălea. Ăia de acolo le spun că deschid minele, că fac tot felul de lucruri, că încearcă să schimbe, pe când ai noștri au rămas în continuare pe aceeași logică: Domn'le, să închidem, să facem, nu avem nevoie... “, a punctat Alfred Bulai.

„În 2002, parcă, când eram încă departe de UE, Bill și Melinda Gates au inițiat un fond de luptă cu HIV, TBC și alte boli pentru țările mai sărace. Erau un fel de fonduri europene. Contribuia cumva și Guvernul, dar veneau de la donatori străini pentru ăștia mai necăjiții. Erau făcute pe model american, în ultima vreme chiar nu mai erau dirijate de stat, de Ministerul Sănătății, ci o fundație, Romanian Angel Appeal.

România a atras 115%, adică a cheltuit toți banii alocați și încă 15% de la țări care nu s-au descurcat. Era ceva extrem de simplu. Măsurau rezultatul și dacă ai făcut ce te-ai angajat, ăia erau banii. A fost un exercițiu bun, dar aici au fost mai ales ONG-urile care se ocupau cu HIV, SIDA. Ulterior, când au venit astea cu fondurile europene, a fost un entuziasm la început, mai ales pe alea POSDRU“, a spus Val Vâlcu.

"Cei mai răi cu românii, de la Bruxelles, sunt românii" / "Există un sindrom de inferioritate, de slugă...". Concluzii dure despre accesarea fondurilor europene de către România

"Rău e omul care are puterea. Cei mai răi cu românii, de la Bruxelles, sunt românii. Nu au curaj să se ia de alţii. E o lipsă de solidaritate, chiar ură aş putea spune, la adresa conaţionalilor. Un fel de "pe ăia trebuie să îi asupresc". Polonezii se ajută între ei. Am fost la Bruxelles, am văzut, pe unde a ajuns un polonez a mai tras 20 după el", a punctat Val Vâlcu la Nod În Papură.

"Mai e o altă chestie. Există un anumit gen de sindrom de inferioritate la mulţi politicieni şi chiar funcţionari din România, de slugă. Şi atunci vor să apară bine! Ăla de la UE zice că noi o să contribum cu 10% şi noi zicem "să trăiţi, 20% să fie!". În loc să negociezi în favoarea ta, tu ca să dai bine, şi ca să îţi zâmbească omul ăla, care e tot un birocrat... (citește continuarea AICI).

