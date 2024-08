World Team Championship 40k este un turneu anual dedicat jocului „Warhammer 40,000” și altor jocuri de miniaturi, reunind echipe din întreaga lume care concurează pentru titlul de Campioană Mondială.

Luând ființă în 2006, acest campionat este cel mai important eveniment din comunitatea Warhammer 40K și permite participarea oricărei națiuni, cu condiția ca majoritatea membrilor echipei să fie cetățeni ai acelei țări, asigurând astfel o diversitate remarcabilă. Pe parcursul a patru zile intense, echipele se întrec pentru a acumula puncte și a câștiga competiția.

România — 2 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri

World Team Championship 40k presupune mai multe "etape" prin care echipele constituite la nivel național vor trece. Prima "etapă" este reprezentată de o competiție individuală pe care cei mai mulți o folosesc drept o "încălzire" pentru meciurile propriu-zise.

Cea de-a doua "etapă" se numește WTC și presupune 7 runde pe parcursul cărora echipele trebuie să obțină cât mai multe puncte. Anul acesta, meciurile s-au desfășurat în Mechelen, Belgia.

A. Echipa României s-a confruntat, în primă fază, cu Grecia



"Adversari de temut, ca întotdeauna. Aproape că am reușit să obținem victoria, dar au smuls egalul de la noi (...). A fost un meci extraordinar, cu numeroase răsturnări de situație de ambele părți, iar adversarul a fost extrem de prietenos și a dat dovadă de un fair-play impecabil.

Am început bine jocul împotriva partenerilor noștri de antrenament, adversari din grupa a doua (noi fiind în grupa a treia, cu un clasament inferior) (...)", scrie pe Facebook căpitanul echipei României, Răzvan Coman (Niraco).

B. Al doilea meci s-a jucat împotriva SUA, finalizându-se cu o înfrângere

"Am avut parte de jocuri excepționale împotriva unor jucători profesioniști de top, care luptă pentru titlul mondial", mai scrie căpitanul României.

Echipa SUA a venit extrem de bine pregătită din punct de vedere tehnic și logistic. Meciul a fost transmis live, timp de 4 ore (cât durează, de obicei, o astfel de partidă).



C. Meciul cu numărul 3: România-Slovacia

"Un nou egal la limită. Un meci excelent, umbrit de schimbarea scorului de la 86 la 85 de puncte de către arbitri, bazat pe o greșeală comună a doi jucători de la ei și de la noi. Meciul meu a fost foarte educativ. O înfrângere pe greșelile mele. Echipa a fost la înălțime", scrie Răzvan Coman pe Facebook.

D. Prima victorie a României! Echipa noastră a jucat cu Irlanda de Nord

"Prima victorie a României! Jucătorii noștri au evoluat superb. Am obținut un nou egal împotriva Chaos Space Marines. Adversarul meu, un irlandez foarte prietenos și relaxat, a făcut ca jocul să fie extrem de plăcut, plin de voie bună și râsete", se mai arată pe Facebook.

E. Al cincilea meci: România - Singapore/Thailanda

"O înfrângere în fața unei echipe foarte puternice, nou-intrată pe scena WTC. Am făcut greșeli în alegerea meciurilor și am fost învinși de o echipă foarte de treabă (...). Am reușit să obțin o victorie personală cu un scor perfect de 100, dar adversarii au fost prea puternici (...)", mai scrie căpitanul României pe Facebook.

F. Ultimele două meciuri au fost strânse: o victorie și o înfrângere

"Ieri ne-am întâlnit cu doi dintre frații noștri nordici din Funland (n.r., Finlanda) și NorthWay (n.r., Norvegia). Am obținut o victorie împotriva Finlandei și am suferit o înfrângere grea în fața Norvegiei.

România - Finlanda 2-0 (86-74)

România - Norvegia 0-2 (55-105)

Le mulțumim pentru jocurile plăcute și pentru prietenia lor (da, există prietenie și în regiunile polare ale Europei).

Cât despre mine, sunt mândru de echipa noastră. Avem o comunitate extrem de mică, ne confruntăm cu dificultăți legate de locuri unde să ne antrenăm (...). Dar, ca întotdeauna, am depășit greutățile, ne-am reprezentat țara, ne-am făcut prieteni și am câștigat respect pentru românii noștri crazy. Vă mulțumim tuturor!", scrie căpitanul echipei.

"WTC-ul reprezintă o celebrare a hobby-ului"

"Alături de prietenii din echipă, am muncit, am jucat, am râs și am ținut steagul împreună în timp ce am salutat amici de prin toată lumea", spune un membru al echipei.

"WTC a fost o ocazie foarte bună să vezi cele mai bune armate din lume (miniaturile grupate în facțiuni), cele mai pregătite echipe. A fost un prilej de relaxare și distracție, chiar dacă au fost 7 zile cu adevărat pline (ne-am plimbat în jurul mesei și câte 10 km pe zi), e o experiență unică.

Așteptăm cu nerăbdare să participăm și anii viitori, acum trebuie să vedem unde se va organiza. Cine știe, poate la anul, ne vedem chiar în București, nu în Mechelen (Belgia). WTC-ul reprezintă o celebrare a hobby-ului în adevăratul sens al cuvântului", spune un alt membru al echipei României.

Echipa României casual. Sursa: arhivă personală

