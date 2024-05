Roman - Vîlceanu, bătaie. Emanuel Ungureanu: De fapt, ei au ieşit să se bată, ca niște golani. Roman s-a dat victimă

"Domnul Roman am crezut că are nasul roşu iniţial de la minciuni, pentru că noi îl cunoaştem de mult timp. Este un individ care provoacă. Domnul Roman l-a scos afară pe domnul Vîlceanu să își dea în gură. De fapt, ei eu ieşit ca nişte golani amândoi ca să se bată, pentru că altfel nu are nicio logică - domnul Roman se afla afară. Adică ce căuta afară domnul Roman? Dacă analizăm imaginile, a fost o bătaie parte în parte, ca între golani. Adică şi domnul Roman îl trage pe domnul Vîlceanu, dar domnul Vîlceanu îl muşcă de nas. Ce i-a fost jena domnului Roman să spună este că, fiind mai mic, în această altercaţie, domnul Vîlceanu i-a muşcat nasul. A fost o bătaie parte în parte.

Acesta este stilul mincinos... Adică Roman s-a dat victimă, când, de fapt, el a fost cel care a provocată această altercaţie - sigur, nu este o scuză pentru violenţă, dar mai ţineţi minte cum spunea PNL-iștii că USR-ul a venit cu violenţă în Parlament. Nu veţi vedea niciun deputat sau senator USR care să fi făcut vreodată un asemenea gest huliganic.

Domnul Roman l-a scos afară pe domnul Vîlceanu ca să îi aplice o corecţie şi şi-a luat-o, ca între golani. Domnu Roman îl trage şi, ca să se desprindă, fiind mai înalt domnul Vîlceanu l-a muşcat de nas. Nouă ne-au spus paznicii care sunt în Parlament, am întrebat şi noi mai jos în planul îndepărtat... este o uşă deschisă unde intră un agent de pază, care a văzut scena - sper să vină martor", a spus Emanuel Ungureanu, la Antena 3.

