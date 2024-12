Reguli de bune maniere la masa de Revelion. Cum le spui invitațiilor că e timpul să plece acasă

Regulile bunelor maniere la masa de Revelion sunt importante pentru a asigura o atmosferă plăcută și elegantă, atât pentru gazde, cât și pentru invitați. Într-o seară festivă precum este cea la trecerea dintre ani, respectul, delicatețea și atenția față de ceilalți sunt esențiale. Iată ce ar trebui să facă gazdele și invitații pentru a se asigura că toată lumea se simte confortabil și binevenită.

Gazdele trebuie să întâmpine invitații cu zâmbet și amabilitate, ajutându-i să se simtă confortabil încă de la început. Este important ca gazdele să nu fie nici prea grăbite, dar nici absente, și să se asigure că fiecare invitat este bine așezat și servit.

Masa trebuie să fie aranjată elegant, cu farfurii, tacâmuri, pahare și șervetele, în concordanță cu tipul de masă (formă, design, tematică). Gazda trebuie să stabilească ordinea mâncării (de obicei, într-o ordine corectă, de la felurile ușoare la cele grele, de la aperitive la deserturi). Invitații trebuie să știe ce meniu au, astfel încât să nu mănânce prea mult de la început. Este important să existe suficiente băuturi și să nu lipsească apa, pe lângă băuturile alcoolice.

Gazda trebuie să își servească invitații cu politețe, evitând să vorbească prea mult în timpul servirii. Este important să întrebe despre preferințele alimentare (de exemplu, dacă cineva nu consumă alcool sau are alergii).

În plus, gazda ar trebui să încurajeze conversația și să se asigure că toată lumea are un loc confortabil la masă. Ar trebui să fie atentă la nevoile invitaților (dacă cineva nu are suficientă băutură sau nu poate ajunge la un fel de mâncare). Tot gazda ar trebui să evite să facă comentarii negative despre comportamentul invitaților.

Ce trebuie să facă invitații

Invitații trebuie să ajungă la timp, ideal nu mai devreme decât ora stabilită, dar nici prea târziu, pentru a respecta programul. Când ajung, trebuie să salute pe toată lumea cu amabilitate și să aștepte instrucțiuni de la gazdă referitoare la locul lor la masă.

La masă, trebuie să vorbim într-un mod politicos, să nu tăiem vorba celorlați și să fim atenți să nu aducem în discuție subiecte controversate, precum ar fi cele legate de politică sau religie. Este important să nu mâncăm prea repede sau să facem zgomote, cum ar fi sorbitul din băuturi sau zgomotele excesive de tacâmuri. Nu este permis să folosim telefonul mobil în timpul mesei; acesta trebuie să fie lăsat deoparte și poate fi folosit în mod discret dacă este absolut necesar. Nu se fac poze la masă, potrivit codului bunelor maniere.

Este esențial să folosești corect tacâmurile și să mănânci cu moderație. De asemenea, este important să mesteci încet și să nu vorbești cu gura plină .Dacă ceva nu îți place, nu e cazul să spui asta; cel mai bine este să mănânci cu respect tot ceea ce ți se oferă. Dacă ai alergii sau preferințe alimentare speciale, trebuie să le comunici înainte de eveniment, astfel încât gazda să poată ține cont de ele.

Deși Revelionul este o ocazie festivă, este important să consumi alcool cu moderație. Invitații trebuie să fie conștienți de limitele lor și să evite să devină prea zgomotoși. Este recomandat să bei apă pe parcursul serii pentru a nu te deshidrata.

Dacă se apropie sfârșitul petrecerii, invitații ar trebui să fie atenți la indicii de la gazde. Dacă gazda sugerează că este timpul să plece, este politicos să o faci fără a insista prea mult. Nu este recomandat să stai mult după miezul nopții, mai ales dacă gazda pare că vrea să încheie petrecerea. Un „mulțumesc” sincer și un „La mulți ani!” pot semnala încheierea.

Cum "goniți" invitații fără să fiți nepoliticoși

Dacă invitații stau prea mult și atmosfera se apropie de final, gazda poate face niște semne subtile. Oferirea unui ultim pahar sau începutul curățeniei pe masă pot indica că evenimentul se apropie de final.

În plus, gazda poate spune că trebuie să se odihnească pentru un alt eveniment pe care îl are a doua zi, sugerând în mod delicat că petrecerea s-a încheiat

O tehnică subtilă de a marca sfârșitul serii este oprirea muzicii sau închiderea ușilor, semn al încheierii petrecerii.

Cu respect, bun-simț și subtilitate, Revelionul va fi un eveniment memorabil pentru toată lumea!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News