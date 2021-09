DC News: De ce susțineți referendumul de unire al comunei Țintești cu municipiul Buzău?

'Sunt două motive. Primul este de natură generală, cu privire la dezvoltarea locală. Ne place sau nu, motoarele dezvoltării României sunt municipiile reședință de județ, care generează peste 80% din PIB-ul României. Există niște reguli de dezvoltare care arată următorul aspect: Dacă în jurul unui municipiu reședință de județ scurtăm distanțele, printr-o infrastructură conectivă mai bună astfel încât oamenii să facă naveta mai ușor, mai repede, către locurile de muncă dintr-un municipiu și dacă reușim să lucrăm rapid și în cea mai bună condiție de planificare, la centuri, drumuri ocolitoare, rețele de utilități - apă, canalizare, gaz-, înseamnă că putem să dezvoltăm mai repede și zonele metropolitane. Practic, se exportă oportunitățile dintr-un municipiu în zona metropolitană.', a declarat Bolojan.

Rezultate benefice pentru locuitorii din Buzău și din zona metropolitană

'În plus, o dată cu extinderea teritoriului Buzău, în cazul Țintești, există suprafețe mari de dezvoltare, în proximitatea nodurilor rutiere ale viitoare autostrăzi și ale unor noi drumuri de acces. Prin urmare, atât din punct de vedere al dezvoltării generale, dar și particular legate de unirea cu Țintești, datorită caracteristicilor locale, viitor nod rutier și zonă de dezvoltare de tip industrial pentru Buzău, consider că acest proiect este unul bun. Dacă referendumul va reuși, rezultatele benefice se vor vedea pentru locuitorii din Buzău și din zona metropolitană în anii următori.', a spus Bolojan.

De ce a eșuat un referendum similar la Oradea

'Am avut și eu un astfel de proiect care a eșuat pentru că opoziția din vremea respectivă a considerat că cea mai bună formulă este să îi demobilizeze pe cetățeni deoarece aceste referendumuri fiind depersonalizate, nu se înjură doi contracandidați, nu există o mobilizare a consilierilor ca să fie pe o listă sau alta, nu sunt atât de atrăgătoare pentru participare la vot... Prin urmare, e mai simplu să îi demobilizezi și am zis că dacă, totuși, domnul Toma face referendumul, se cuvine ca eu, dintr-un alt partid, să îi dau o mână de ajutor cu 1, 2, 10 voturi.', a spus Bolojan.

'Gândiți-vă că la Oradea am avut 53.000 de cetățeni la vot și ar mai fi trebuit să fie prezenți încă 3000 pentru ca referendumul să fie valid. Iar din cei 53.000 au votat 'DA' 99%. Prin urmare, ajutorul meu este o chestiune de respect pentru locuitorii din Buzău și pentru conceptul de dezvoltare locală din România.', a conchis președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, și fost primar al municipiului Oradea.

Amintim faptul că liberalul Ilie Bolojan a venit și la Buzău pentru a susţine referendumul. Citește știrea aici!

