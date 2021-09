Referendum unire Buzău - Țintești. Cel mai puternic argument pentru a vota DA, dincolo de ce spun Toma și Bolojan

Primul este... Ilie Bolojan. Liberalul care a transformat Oradea într-un oraș de top, având cele mai mari performanțe administrative, susține referendumul inițiat de primarul Constantin Toma (PSD) prin care se vrea unirea Buzăului cu comuna Țintești. Ilie Bolojan, care a avut nevoie doar de trei mandate de primar pentru a schimba definitiv, în bine, orașul Oradea, a lăsat deoparte conflictele politice dintre PSD și PNL și a venit la Buzău pentru a prezenta avantajele unirii Buzăului cu Țintești. În al doilea argument, cel mai puternic, este la finalul articolului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a venit, miercuri, la Buzău pentru a susţine referendumul. A avut și el o astfel de încercare de unire, dar din păcate a eșuat pentru că a făcut două greșeli care speră că nu vor fi repetate la Buzău.

A vorbit și în calitate de Stan Pățitul

„În urmă cu cinci ani, am organizat un astfel de referendum. Să vă spun despre capcanele acestui referendum. Am încercat să unesc Oradea cu comuna Sânmartin. Am greșit pentru că mi-am canalizat cea mai mare energie pe comună. Acolo am obținut mai mult de jumătate plus unu din voturi și s-a respectat și prezența. În oraș nu prea am făcut campanie. Am crezut că orădenii vor înțelege ce înseamnă dezvoltare și că nu au cum să nu meargă la vot. Era nevoie de o prezență de 56.000 de orădeni la vot, acel minim 30%, și la vot au fost 53.000 de orădeni. Cei care s-au dus la vot au votat 99% cu Da. Din păcate, referendumul nu a fost valid din cauza lipsei prezenței la vot”, a zis Ilie Bolojan.

Liberalul a spus că, atunci când a făcut campanie pentru referendumul de la Oradea, se tot lupta să demonteze fake news-urile care apăreau, cum ar fi că oamenilor din respectiva comună li se vor mări impozitele, că nu vor mai putea crește animalele.

„Ştiu ce am păţit pentru că am jucat acum cinci ani în acest film şi am zis cu toată corectitudinea, fără vreun interes, fără chestiuni politice sau personale, merită sa fac acest lucru, să vin la Buzău, să susţin referendumul”, a mai declarat Ilie Bolojan.

„Nu o primărie dezvoltă un oraș, ci oamenii din acel oraș, firmele, investitorii. Dar ca oamenii să dezvolte orașul, contează și ce condiții le creează primăria. În funcție de acest lucru, oamenii pot dezvolta orașul mai repede sau orașul poate să rămână în urmă. Prin condițiile pe care le creează, o primărie poate să facă condiții propice pentru dezvoltare sau o poate întârzia. Nu vor veni veni firmele să investească în zonele în care nu au capacitatea să-și transporte produsele într-un timp fix. Investițiile în Vestul țării sunt mai mari decât în Est pentru că acolo sunt autostrăzi”, a mai spus Ilie Bolojan.

Unirea cu comuna Țintești va dubla suprafața orașului

Va fi un potențial uriaș de dezvoltare și vom avea acces direct la autostradă, drum expres, drumuri metropolitane. Buzăul ar putea ajunge astfel al treilea oraș cu potențial de dezvoltare din România.

”Referendumul urmărește să conecteze Buzăul, sub controlul Buzăului, la rețeaua de autostradă, drumuri, astfel încât cetățenii să profite de această conectare”, a subliniat Ilie Bolojan.

Liberalul a spus că o astfel de mișcare va putea păstra și tinerii acasă, astfel încât forța de muncă să existe și aici, iar exodul creierelor să fie oprit cumva. „În Oradea, investitorii mă întrebau de forța de muncă calificată: mă întrebau câți IT-iști avem, câți electroniști avem etc. Dacă vom avea o densitate mare economică și de locuitori, cu atât productivitatea și câștigurile vor fi mai mari”.

Pariul lui Ilie Bolojan: Schimbările la Buzău nu vor începe de mâine, dar rezultatele se vor vedea garantat în câțiva ani

„Dacă trece referendumul, nu veți vedea schimbări de pe o zi pe alta, dar în câțiva ani veți vedea o avalanșă de cum se vor mișca lucrurile în bine. Și ceea ce s-ar fi făcut în șapte ani, se va face în cinci ani, lucruri care s-ar fi putut dezvolta în câțiva ani se vor dezvolta mai repede. Buzăul va fi un bun exemplu de dezvoltare în România. Susțin acest proiect pentru că eu cred în el. Și mai cred că trebuie început de undeva în țara asta. E nevoie să reducem numărul de localități în general. Mai mult de jumătate din comunele din România nu reușesc să-și acopere cheltuielile cu salariile angajaților din taxele și impozitele colectate de la cetățeni. Nimic din ce plătesc nu se întoarce către ei sub formă de investiții. Dacă referendumul va trece, va fi un exemplu că se poate, va fi un cap de pod. Mergeți la referendum: este un vot pentru Buzău, un vot pentru dezvoltare, aici nu este lupte politice și partide. Nu este un vot pentru PSD”, a spus Ilie Bolojan.

Singurul teren pe care îl are Constantin Toma la Țintești

„Când am făcut referendumul la Oradea, se spunea că, de fapt, am eu un teren în comuna Sânmartin și de aceea vreau dezvoltare. Nu aveam niciun teren acolo”, a mai spus liberalul. În acest context, Constantin Toma a zis că are și el, probabil, un teren în comuna Țintești, acolo unde s-a născut: un loc de veci rămas de la părinți.

Ilie Bolojan a zis că i-ar părea rău ca acest referendum să pice pentru că, din nou, s-ar pune o mare piedică în dezvoltarea administrației din România. Iar dezvoltarea trebuie să înceapă și în Estul țării, nu doar în Vest.

Argumentul care ar trebui să scoată oamenii la vot

Dar dincolo de ce a spus Ilie Bolojan, mai am eu un argument pentru părinții și bunicii ai căror copii și nepoți au plecat din oraș la facultate în București sau alte zone și nu s-au mai întors decât de sărbători sau weekenduri.

Viitoarea autostradă A7, care a fost aprobată de către Guvern, tronsonul Ploieşti - Buzău, va trece exact pe la jumătatea distanţei dintre Ţinteşti şi Buzău. Nu vreți ca ai dumneavoastră copii să vină acasă și ei, civilizat, pe autostradă, și să nu mai îngroașe numărul morților de pe E85? În plus, o autostradă nu înseamnă doar un drum civilizat, ci și potențial uriaș de dezvoltare, astfel încât, cândva, tinerii să nu mai plece pe capete din oraș. Dincolo de proiecte peste proiecte, cred că acesta este cel mai puternic argument care ar trebui să scoată oamenii la referendumul din 26 septembrie 2021.

Dacă vă pasă de copiii și nepoții dumneavoastră, mergeți la vot. Este adevărat că schimbările nu le veți vedea de mâine, dar este important să existe un început.

Și dacă unul dintre cei mai importanți lideri PNL - Ilie Bolojan - și-a dat mâna cu Constantin Toma (PSD), fix în fieful lui Marcel Ciolacu, este un alt argument care arată că aici nu este vorba de lupte politice, ci de dezvoltare. Și Emanuel Ungureanu, parlamentar USR-PLUS, susține referendumul, chiar de-ar fi să plece din partid.

Emanuel Ungureanu spunea, în exclusivitate pentru DC News, că s-a consultat pe referendumul de la Buzău „cu un om care se pricepe la administrație, pe care eu îl admir și care este din alt partid”, respectiv Ilie Bolojan.

„L-am sunat pe domnul Bolojan și mi-a spus, cu toată deschiderea, că va promova acest referendum. După ce am îngropat 20 de copii care au murit cu zile în spitalele țării, cred că am această maturitate să văd care este interesul comun al buzoienilor - un spital. Nu să fac jocuri politice mărunte pentru politicieni locali care n-au niciun fel de proiect comunitar, nicio idee despre cum ar trebui să se dezvolte Buzăul, deși se pretind a fi buzoieni”, a conchis deputatul Emanuel Ungureanu.

Singurii care se opun sunt câțiva de la PNL și USR-PLUS Buzău. Nu au argumente clare prin care să explice de ce referendumul nu este bun, văd totul în cheie politică. Sunt cei care se plâng mereu că niciodată nu se face nimic, dar când vine vorba de nevoia cetățeanului nu pot ieși din haina de politician și își văd doar interesele proprii. Văd doar ”mafie” peste tot, nu vin cu soluții, iar când cineva are totuși un plan, încearcă să-l saboteze.

Dar cum spuneam, dacă Ilie Bolojan, cunoscut drept cel mai performant lider din administrația locală, susține acest referendum, înseamnă că sunt șanse ca Buzăul să fie cândva un centru recunoscut pentru dezvoltare.

Vreți să se întoarcă copiii și nepoții dumneavoastră vii acasă și să nu-i mai înmormântați ciopârțiți după ce i-ați adunat din accidente de pe drumul morții - E85? Măcar pentru asta votați Da la referendum.

Iar cine vrea să saboteze acest referendum, n-are decât, dar măcar să nu se mai plângă că nu se face nimic în România. Ilie Bolojan și Constantin Toma cer reforma teritorială a României care funcționează după o împărțire din 1968...