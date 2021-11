Reducerea poluării sau evoluție și schimbări climatice. Bulai, întrebare CHEIE: Vrem totuși să fim împotriva evoluției planetei? Totul e cu un cost

Alfred Bulai a vorbit sâmbătă în direct la DC News și DC News TV, printre altele, și despre schimbările climatice mondiale poluare și cum este oprită evoluția planetei.

”Este ceva extrem de amuzant în povestea cu poluarea. Ne preocupă pe noi, europenii, America, Canada, dar cel mai mare poluator din lume este China, care nu a lăsat niciodată vreo hârtie că va reduce vreo poluare. Practic noi cădem și de proști. Ăia produc foarte ieftin, pentru că tehnologiile sunt înalt poluante, apoi exploatarea forței de muncă, și noi în continuare introducem restricții. (...) Politicienii sunt prea mulți pe planetă și cum n-au idei maximizează ceea ce există pentru că dacă unul a câștigat cu ceva, vine cineva și exagerează. Și în ecologie poate o să descoperim că nici aerul natural nu e bun, cine știe... Din păcate există multă dezinformare aici. De exemplu unul dintre poluatorii mari sunt vulcanii, care scot mai mult dioxid de carbon decât noi, nu știm cât de mare e Pământul și cele 15 pet-uri ale noastre chiar nu strică planeta. Sunt exagerări care se fac pe faptul că oamenii nu înțeleg. Sunt multe tipuri de surse de poluare și până la urmă, noi vrem totuși să fim împotriva evoluției planetei?

”Totul e cu un cost”

Ok, se schimbă clima, da. De când e Pământul s-a schimbat clima în permanență. Am avut dinozauri, acum nu mai sunt. Se schimbă lumea, nu există stabilitate. Au dispărut non stop specii, au dispărut specii de oameni. E un dat al planetei. Anumite schimbări se vor produce chiar dacă nu vrem noi. Sigur că ideal este să ai o protecție pentru specia umană, asta e o altă discuție. Ce facem rău sau când facem rău... E clar că totul e cu un cost, că ai efecte asupra planetei, dar de ce acest consum năvalnic? Esența e mai complicată, e capitalismul, care ne face să consumăm în neștire chiar și lucruri care nu sunt utile. Noi consumăm 90% lucruri care nu ne sunt utile. Putem să trăim foarte bine fără ele. Schimbăm lucruri mai des decât e cazul. Dacă vreți să fie economie pe planetă și armonie, atunci interzicem prin lege, la nivel planetar, publicitatea. S-ar putea să vină o vreme când o să reconsiderăm aceste lucruri. La urma urmei, nefericirea se bazează pe faptul că îmi sugerezi niște modele de viață pe care nu le pot atinge. Trebuie gândit cu totul altfel, nu pompieristic. În realitate sunt multe surse de poluare, nu închiderea unei fabricii”, a declarat Alfred Bulai.

AFLĂ MAI MULTE DIN VIDEO: