Rectorul Georgescu: ”Ne-a dat afară din licitație Transgazul” pentru două ștampile vechi. Cum se faultează singur statul, prin contracte către SRL-uri

Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, a declarat, în interviul acordat DCNews că ”chiar acum, de curând, ne-a dat afară din licitație Transgazul, după un an de evaluări, Universitatea noastră și cu Muzeul de Istorie din Constanța pentru acoperiri arheologice, prelucrările Transgaz, și noi am făcut un consorțiu, având bună experiență pe cercetări arheologice, ne-am calificat pe primul loc la tehnic, 98 de puncte din 100, numai că în a doua etapă s-a descoperit că ne lipseau niște hârtii, niște ștampile de pe niște hârtii vechi și am fost scoși...”. ”Adică s-a căutat nod în papură” a intervenit jurnalistul Val Vâlcu, adăugând că ”ștampila chiar a fost scoasă”. ”Da. Și vor face studiile arheologice niște SRL-uri” a punctat rectorul. ”Deci n-au fost date la o parte Universitatea și Muzeul pentru că nu aveau capacitate, nu. Nici la preț, eram competitivi” a spus profesorul Puiu Georgescu.

Contestație în termen scurt și cu banii jos

”Nouă ni s-a părut abuzivă această chestiune și am contestat. E un Consiliu Național care se ocupă de chestia asta. Consiliul Național a spus că dacă veți contesta, trebuie să depuneți 1% din valoarea contractului de 60 de milioane de lei, deci trebuia să depunem 600.000 de lei noi, garanție, depunând contestație. Asta ne-au anunțat în ultimele zile din 2022, între Crăciun și Anul Nou. Aveam termen 5 zile. Am respectat termenul de 5 zile pentru contestație și ne-au spus să ne depunem bani. Situația a fost așa: în primele zile din ianuarie, până la Bobotează nu aveam buget încă. E normal, abia se aprobase bugetul, urmând ca Ministerul Educației să ne dea nouă bugetul. Acum este buget, pe 1-2 ianuarie, nu avea nimeni buget și nu aveam dreptul să depunem contestația pentru că încălcam legea. Am comunicat acestui Consiliu că legea mă împiedică să depun o garanție în acel moment pentru că nu am bugetul aprobat, nu că nu am buget. Așa e legea! Ne-a spus că nu-i interesează și ne-au ejectat” a mai explicat rectorul.

”Singurul mod ca să dispari este să te dea afară de tot, pe trei hârtii”

Tranzgazul este operator de stat. ”Deci statul se faultează singur” a apreciat, într-o opinie, Val Vâlcu, asta după ce rectorul din Galați a precizat că primii eliminați au fost cei de la Universitatea din Timișoara. ”Au rămas în competiție trei SRL-uri care vor lua contractele și le vor subcontracta universităților la un preț mai mic pentru că n-au oameni să facă așa ceva” a precizat profesorul din Galați.

”Evaluarea tehnică a durat 14 luni”, a mai punctat Puiu Georgescu. ”Și s-a terminat fix de revelion” a remarcat Val Vâlcu. Rectorul a insistat că erau un competitor bun, la tehnic plasându-se pe primul loc, iar la preț competitivi cu SRL-uri: ”Singurul mod ca să dispari este să te dea afară de tot, pe trei hârtii”.

