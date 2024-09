Recitaluri poetice, tururi ghidate, piese de teatru, concerte, lansări. Joi începe Strada de C’Arte

„Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în parteneriat cu Fundația Universitară Carol I și Muzeul Național al Literaturii Române, organizează în perioada 26-29 septembrie 2024 cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Strada de C`Arte.

„Acest eveniment cultural de anvergură adună iubitorii de literatură, muzică și arte vizuale în inima Bucureștiului, prin programul variat de lansări de carte, concerte, dezbateri, piese de teatru, ateliere interactive și expoziții, în jurul unui târg de carte susținut în colaborare cu Asociația Publicațiilor Literare și a Editurilor din România. Festivalul reunește peste 15 lansări de volume, 3 recitaluri muzicale, lecturi publice și ateliere dedicate publicului de toate vârstele. Dintre editurile care participă, menționăm Editura Academiei, Editura Muzeul Literaturii Române, Tritonic, Tracus Arte, Cununi de Stele și Ars Libri cu volume pentru copii.

„Festivalul Strada de C’Arte a devenit o tradiție culturală a Bucureștilor, un loc de întâlnire între idei, creatori și iubitori de literatură, arte vizuale, muzică și știință. În acest an, ne concentrăm asupra rolului bibliotecii în era digitală, lansăm volume de referință și oferim o platformă de exprimare pentru artiști din diverse domenii. Este un prilej de reflecție asupra modului în care putem să cultivăm cunoașterea și creativitatea, în care putem să încurajăm dialogul, spiritul critic și mai ales expresia frumosului într-o societate care descurajază astfel de preocupări”, a declarat Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I și inițiatorul festivalului.

Mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală?

Deschiderea festivalului va fi marcată de dezbaterea cu tema Mai are rost să mergem la bibliotecă în era digitală?, desfășurată sub egida revistei BCU Carol I – De spiritu et anima. Moderată de scriitorul și jurnalistul Flaviu Predescu, dezbaterea va beneficia de intervențiile a două personalități din lumea bibliotecilor – conf. univ. dr. Mireille Rădoi și dr. Carmen Pesantez, președintele Asociației Bibliotecarilor din România. Aproximativ 100 de liceeni de la Școala Centrală, Mihai Viteazul, Miguel de Cervantes și Traian Vuia, vor pune în dificultate amfitrionii.

Aula va găzdui o serie de evenimente care reflectă diversitatea artistică și academică a festivalului. Expozeul Bucureștii Pre-Fotografici, susținut de istoricul Damian Anfile, va oferi publicului o incursiune fascinantă în istoria capitalei României, așa cum era ea înainte de apariția fotografiei. Serata muzicală cu soprana Arlinda Morava și Arte Quintet va încheia prima zi a festivalului „în dulcele stil clasic”. Vineri și sâmbătă urmează două reprezentații de excepție: Sub Pragul de Sus, un one-man show al actorului Răzvan Vasilescu, unde producătorul Andrei Boncea aduce în prim-plan o poveste captivantă despre limite și introspecție; același producător prezintă alt spectacol teatral de marcă: Domnul Președinte, o piesă care îi aduce în scenă pe actorii Răzvan Vasilescu și Lucian Iftime.

Salonul „Carol I” devine un cadru special pentru lansarea volumului Ortodoxia: Dialog și Provocări al părintelui prof. univ. dr. Nicolae Brînzea, urmată de discuții moderate de conf. univ. dr. Mireille Rădoi. După-amiaza de vineri se dedică recitalului vocal-instrumental Da Capo, grup coordonat de Maria Alexandru. Duminică, festivalul se încheie cu lansarea volumului Fabrica de fraze: Eminescu în lumea presei de Ioan Milică, urmată de premierea poetului Ion Mureșan. Este pentru a treia oară când se acordă premiul festivalului unei personalități de excepție, în anii anteriori podiumul aparținând lui George Mihăiță, respectiv academicianului Mircia Dumitrescu.

Recitaluri poetice, tururi ghidate, piese de teatru, concerte, lansări de carte

Rampa de Jazz & Poezie se transformă într-un spațiu al creativității, unde își dau întâlnire muzica și poezia. Publicul va asista la recitalul Strada cuvintelor, cu Ana Maria Păunescu, Carmen Secere, Irina Lazăr, Loreta Popa și Marcel Vișa. Vineri seara, Ovidiu Niculescu susține un concert pentru lansarea cărții de poezie Cântecele unui Derbedeu iar sâmbătă, Lizuca Bîgu aduce un omagiu muzical diversității artistice prin vocea sa expresivă în concertul de la ora 20:30.

Sala de Consiliu găzduiește mâine lansarea antologiei Mihai Eminescu - Basarabia și Bucovina, ediție realizată de Cassian Maria Spiridon și Ioan Cristescu, eveniment desfășurat cu sprijinul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. La acest dialog vor participa Mihai Tatulici, Ștefan Mitroi și editorii volumului. Vineri debutează cu dezbaterea Veteres libri, vetera manuscripta: restituiri patrimoniale bibliofile, moderată de arhim. Policarp Chițulescu și dr. Andreea Badea, cu participarea acad. Doina Banciu și acad. Radu Vergatti, urmată de lansările a două volume de referință pentru domeniu.

Din holul Aulei, pornesc tururi ghidate care permit participanților să exploreze istoria și patrimoniul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. La Intrarea Regală, organizăm ateliere de artă ecvestră, conduse de Marilena Hristache care abordează rolul calului în istoria și psihismul umanității.

Festivalul include expoziții de artă și literatură: FotoSinteză, semnată de artistul Gelu Stănculescu, și Călătorie în Țara Românească și Moldova la începutul secolului al XIX-lea, care reconstituie peisajul social al vremii, prin reproduceri după litografii semnate de August Rafett. Asociația Paneuropa prezintă Rolul României la fondarea Uniunii Europene prin planșe așezate în mijlocul cititorilor, o expoziție vernisată sâmbătă de Alexandru Nazare.

Festivalul Strada de C’Arte a fost inițiat și se desfășoară din dorința de a crește apetitul pentru cultură, promovează educația și valorile autentice, creația artistică într-un peisaj citadin avid de asemenea proiecte. Pentru detalii, vă invităm să accesați stradadecarte.ro” anunță BCU Carol I într-un comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News