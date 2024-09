Rebecca Cheptegei, maratonistă la JO Paris 2024, a murit după ce a fost stropită cu benzină și incendiată de către iubitul său

Maratonista Rebecca Cheptegei, 33 de ani, care a participat la Jocurile Olimpice Paris 2024, a murit în spitalul din Kenya în care a fost internată după ce a suferit un atac al iubitului ei, care a stropit-o cu benzină și i-a dat foc, informat joi centrul medical, citat de EFE, scrie Agerpres.

”Din păcate, am pierdut-o după ce toate organele i-au cedat în cursul nopții trecute, a declarat dr. Owen Menach, director interimar al Spitalului Universitar Moi din Eldoret, vestul Kenyei, citat de presa locală.

Federația de atletism din Uganda (UAF) a confirmat la rândul ei decesul sportivei în vârstă de 33 de ani.

”Suntem profund întristați să anunțăm decesul sportivei noastre, Rebecca Cheptegei, în această dimineață, care a fost în mod tragic victimă a violenței domestice. Ca federație, condamnăm astfel de acte și cerem dreptate. Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace”, a precizat UAF într-un comunicat.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE