Răzvan Cuc, prezent la inaugurarea podului de la Brăila. „A fost un efort uriaș, depus de către toată lumea, iar rezultatul este extraordinar”

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, al treilea ca mărime din Europa și una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din România, a fost inaugurat joi, 6 iulie, în prezența mai multor oficiali.

Prezent la inaugurare a fost și senatorul Răzvan Cuc, care a precizat într-o postare pe pagina personală de Facebook că podul de la Brăila este o construcție grandioasă, spectaculoasă și modernă.





„Podul din zona Brăila-Tulcea a scris istorie!!!

Astăzi a fost dat în circulație al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa: podul suspendat peste Dunăre de la Brăila/Galați – Tulcea.

Am fost prezent la acest moment istoric pentru infrastructura din România. M-am simțit mândru și emotionat în același timp. Este o construcție grandioasă, spectaculoasă și modernă. A fost un efort uriaș, depus de către toată lumea, iar rezultatul este extraordinar!

Emoția a fost și mai mare și din prisma faptului că proiectul acestui pod a fost demarat în luna aprilie 2017, pe când ocupam funcția de ministru al Transporturilor și când împreună cu echipa de atunci de la CNAIR am fost de acord cu acest proiect. În data de 3 aprilie 2019 am semnat autorizația de construcție cu numărul 16, una dintre cele două autorizații emise pentru acest obiectiv.

Podul are aproape 2 kilometri, iar în pregătirea acestuia au mai fost incluși aproape 25 de kilometri de drumuri principale și de legătură, precum și 2 viaducte. Constructorii au folosit 81.000 kilometri de fir de oțel. Cele două cabluri principale cântăresc, împreună, 6.700 tone. Garanția de bună execuție este de 10 ani.

Construcția podului a fost prevăzută în programul de guvernare al PSD de atunci. Am depășit toate obstacolele, am muncit enorm și am dovedit, toți cei implicați în acest proiect, că România este capabilă să lucreze și să finalizeze, la cele mai bune standarde, obiective majore de infrastructură.

Felicitări tuturor: colegi, parteneri, proiectanți, constructori, ingineri, muncitori, personal administrativ! Așa se scrie și s-a scris istoria acestui pod!”, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.

