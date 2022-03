Război Rusia - Ucraina - ziua 8. Bombardament puternic lângă gara din Kiev. Banca Mondială suspendă ajutoarele pentru Rusia și Belarus / LIVE TEXT / VIDEO

Citește ce s-a întâmplat în primele 7 zile ale războiului între Federația Rusă și Ucraina:

UPDATE 01:16: Joe Biden, mesaj pe Twitter: „Putin a crezut că Occidentul și NATO nu vor răspunde - și a crezut că ne poate diviza. A greșit. Am petrecut nenumărate ore unificând aliații noștri europeni. Am contracarat minciunile Rusiei cu adevăr. Și acum, lumea liberă îl trage la răspundere.“ (citește AICI).

UPDATE 01:13 Volodymyr Zelenski: „Fiecare ocupant ar trebui să știe: va fi primit cu furie de ucraineni. Astfel încât ei să-și amintească pentru totdeauna că noi nu renunțăm la ale noastre!“

UPDATE 01:12 Străinii, în special studenții africani și asiatici din Ucraina, și-au exprimat îngrijorarea în ultimele zile că sunt discriminați și întoarși înapoi la graniță. Acum, Ministerul de Externe al Ucrainei spune că a lansat o linie telefonică de urgență pentru acei studenți care doresc să plece.

We have established an emergency hotline for African, Asian and other students wishing to leave Ukraine because of Russia’s invasion.



+380934185684



We are working intensively to ensure their safety & speed up their passage. Russia must stop its aggression which affects us all. pic.twitter.com/HRJPoOI0pg