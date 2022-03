Joe Biden: Putin a crezut că Occidentul și NATO nu vor răspunde. A greșit! Am contracarat minciunile Rusiei cu adevăr

Într-un mesaj pe Twitter, Joe Biden a transmis un mesaj care întărește unitatea Occdeintului în fața agresiunii Federației Ruse:

„Putin a crezut că Occidentul și NATO nu vor răspunde - și a crezut că ne poate diviza. A greșit. Am petrecut nenumărate ore unificând aliații noștri europeni. Am contracarat minciunile Rusiei cu adevăr. Și acum, lumea liberă îl trage la răspundere.“, a scris biden pe Twitter.

Putin thought the West and NATO wouldn’t respond — and he thought he could divide us at home.



He was wrong.



I spent countless hours unifying our European Allies. We countered Russia’s lies with truth. And now, the free world is holding him accountable.