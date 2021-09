Rareș Bogdan: Sunt curios cum va explica Cioloș, la nivelul Europei, că s-a aliat cu extremiştii de la AUR, care sunt împotriva UE

Rareș Bogdan a ridicat o problemă care îl vizează direct pe Dacian Cioloș, după ce USR PLUS s-a aliat cu AUR pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

"Eu sunt foarte curios să îl văd pe domnul Cioloș cum va explica, la nivelul Europei, că s-a aliat cu extremiştii de la AUR, anti-Uniunea Europeană prin discurs, care a stat de vorbă pentru a intra în familia europeană alături de Frontul Naţional al lui Le Pen, alături de Partidul Libertăţii al lui Wilders. Lămuriţi-mă, până la urmă, ce va face Dacian Cioloș acolo? Ne va spune că este un nou european, dar stă la masă, stă la braţ cu AUR care este un partid declarat antieuropean? Sunt câteva lucruri bizare care arată că politicienii, din păcate unii cu state vechi în politica românească, fac greşeli în momentul în care au ajuns la supramaturitate", a spus Rareș Bogdan.

USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură

Reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri seara, că au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Decizia a fost anunțată la Parlament după ședința coaliției de guvernare care s-a încheiat fără ca PNL, UDMR și USR PLUS să ajungă la un compromis. Liderii USR PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat la Parlament că au depus o moțiune de cenzură la adresa Guvernului Cîțu.

„Am depus moțiunea de cenzură. Credem că în momentul în care PNL va propune un nou premier coaliția va putea să continue... Săptămâna viitoare ne vom depune demisiile. Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al lui USR PLUS... Parlamentul va decide... noi vom merge în opoziție dacă Guvernul nu o să cadă... Dacă moțiunea trece, noi ne vom așeza la discuții cu PNL și UDMR”, a spus Dan Barna.

Dacian Cioloș a adăugat că a încercat să-i convingă pe liberali să renunțe la susținerea pentru Florin Cîțu

„Pe mine m-a interesat să-i conving pe colegii din PNL că vrem să lucrăm în continuare dar că nu mai avem încredere în premierul Florin Cîțu. Noi nu intrăm în jocuri politice interne... La ei (la PNL n.r.) contează lucrurile care se produc la Guvern”, a declarat Dacian Cioloș.

Ședința coaliției de guvernare s-a desfășurat vineri seara și s-a încheiat fără ca părțile s-a ajungă la un compromis. Delegația USR PLUS a solicitat înlocuirea premierului Florin Cîțu și nominalizarea altui liberal în fruntea Guvernului pentru a rămâne în coaliție. Liberalii, susținuți de UDMR, au refuzat solicitarea și au anunțat că îl sprijină pe Florin Cîțu.

PSD, USR PLUS și AUR au împreună numărul necesar de parlamentari pentru a da jos Guvernul. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie aprobată este nevoie de 234 de voturi.