Rareș Bogdan: Cum va explica Dacian Cioloș la Bruxelles

Europarlamentarul Rareș Bogdan a intervenit, joi, seară, telefonic la Antena 3, unde a vorbit despre necesitatea implementării Planului Anghel Saligny:

„Este absolut normal ca Guvernul să rămână în picioare, să pună în aplicare Planul Anghel Saligny, prin care scoatem din sărăcie și modernizăm comunitățile locale. Lumea trebuie să afle că, după 31 de ani de democrație, în România sunt 69% de localități care nu sunt legate la rețeaua de gaze, 54% la canalizare și 29% la rețeaua de apă. Asta e realitatea României de azi, e normal să investim în aceste comunități.

Eu îmi doresc să văd, în viitor, două chestiuni. Ce vor face colegii noștri de guvernare din USR? Vor face o moțiune de cenzură împotriva domnului Drulă, împotriva domnului Năsui, a domnului Ghinea, a domnului Barna, a doamnei Mihăilă, pentru că nu înțeleg... dânșii vor să își dea jos propriul Guvern? Asta a făcut domnul Dragnea la un moment dat împotriva domnului Grindeanu și a domnului Tudose. Nu cred că colegii noștri din USR vor face asta.“, a precizat Rareș Bogdan.

Provocare pentru Cioloș

De asemenea, europarlamentarul a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, privitoare la modul în care acesta va gestiona la Bruxelles faptul că și-a dat jos propriul Guvern cu ajutorul AUR:

„În al doilea rând, mi-aș dori foarte mult ca domnul Cioloș, cu care ne aflăm în Parlamentul European într-o alianță pro-europeană, a valorilor europene, eu din grupul PPE, domnia sa conducând grupul Renew, votând și făcând front împotriva suveraniștilor, a extremiștilor de dreapta și extremiștilor de stânga, să explice la Bruxelles că s-a aliat cu ECR, adică cu cei din care fac parte și Alternative für Deutschland și partidul domnului Salvini. Dacă domnul Cioloș reușește să explice colegilor săi, și ai mei, că, în România, USR PLUS este aliat într-un demers de a răsturna propriul guvern.... (...), înseamnă că eu nu mai înțeleg politica. Cum va explica domnul Cioloș această alianță nefirească?“, a întrebat, la Antena 3, europarlamentarul Rareș Bogdan.

Barna, după discuţiile USR PLUS cu AUR: Nu este vorba de o alianță, ci despre o moțiune de cenzură

Dan Barna spune că nu e vorba de o alianţă între USR PLUS şi AUR, chiar dacă partidele discută susţinerea în comun a unei moţiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîţu.

Nu este vorba de o alianță nici cu PSD, nici cu AUR, ci despre o moțiune de cenzură prin care premierul „trebuie trimis acasă pentru că nu are competența profesională și morală să conducă un guvern”, spune Dan Barna, care precizează că USR PLUS nu a decis dacă susține moțiunea PSD sau AUR.

„În momentul în care am văzut ceea ce s-a întâmplat ieri (miercuri - n.r.), o zi în a cărei dimineață coaliția funcționa foarte bine, iar până seara borcanele erau sparte și cioburile pisate mărunt de către premierul Cîțu, singura opțiunea pe care o mai aveam la dispoziție era o moțiune de cenzură pentru a transforma în realitate, în acțiune concretă lipsa de susținere de care premierul o are din partea USR PLUS. În cursul dimineții am făcut acel apel către toți parlamentarii pentru susțierea unei moțiui de cenzură. Sunt două variante de moțiune, toate variantele sunt pe masă. Vom vedea pe care dintre cele două variante vom merge mai departe”, spune Dan Barna (citește mai mult AICI).