Rafael Nadal, învins în primul meci din Cupa Davis. Alcaraz luptă pentru calificarea în semifinale

Rafael Nadal, fost lider mondial, a pierdut disputa cu olandezul Botic Van de Zandschulp, în meciul contând pentru Cupa Davis, competiția pe echipe a tenisului masculin, desfășurat la Malaga, în Spania.

Pentru Nadal, acesta a fost ultimul meci oficial din cariera sa impresionantă, mai mult decât atât, disputat în fața propriului public, fiind vizibil emoționat la intonarea imnului național.

Van de Zandschulp (locul 80 ATP, 29 de ani) a câștigat cu 6-4, 6-4 și a adus Olandei primul punct în sferturile de finală cu Spania.

Poate fără a realiza amploarea evenimentului, Van de Zandschulp nu i-a dat nicio șansă lui Nadal de a spera la cea de-a șasea Cupă Davis.

”La început, cred că am fost amândoi nervoși. Primul set nu a mers prea bine, mulțimea a fost dură, de înțeles. Așa e să joci în Spania împotriva lui Rafa. El este cel mai mare sportiv carea trăit vreodată aici, în Spania. A fost un eveniment cu adevărat special”, a declarat Van de Zandschulp, adăugând că ”este greu să închei un meci împotriva lui, știind că ar putea fi ultimul sau nu. Am sperat mai mult decât am încercat, dar în cele din urmă, am încercat și asta m-a ajutat.”

În ciuda faptului că a participat la primul său meci de la înfrângerea din turul doi în fața lui Novak Djokovic la Jocurile Olimpice de la Paris, Nadal a avut momente de strălucire, notează site-ul oficial al competiției.

Rafael Nadal, în vârstă de 38 de ani, este unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, având în palmares 22 de titluri de Grand Slam, din care 14 la Roland Garros, fiind numit ”Regele zgurii”.

Alcaraz a egalat situația și trimite confruntarea în ”decisiv”

Carlos Alcaraz (locul 3 ATP, vicecampion olimpic), a câștigat meciul cu Tallon Griekspoor (locul 40 ATP), scor 7-6 (0), 6-3 și a egalat scorul general, astfel că disputa se va ”tranșa” în meciul de dublu, care este decisiv.

Astfel, în proba de dublu se vor confrunta perechile Carlos Alcaraz/ Marcel Granollers și Wesley Koolhof/Botic Van De Zandschulp.

Învingătoarea dintre Spania și Olanda se va confrunta cu câștigătoarea partidei dintre Germania și Canada.

Zverev, despre retragerea lui Nadal

Alexander Zverev (locul 2 ATP) a afirmat că nu vrea să fie prea sentimental în ce privește retragerea lui Rafael Nadal, dar îi urează spaniolului să se bucure de viață și după cariera de jucător, scrie DPA, notează Agerpres.



Zverev crede că ”suferință este un cuvânt greșit” despre finalul carierei strălucitoare a lui Nadal, care ”a fost o bucurie pentru lumea sportului.”



”El a dat cu adevărat totul pentru sport și probabil a dat mai mult decât putea. Îi doresc toate cele bune în această săptămână și sper că el se va bucura de viață după tenis. și știu că o va face”, a adăugat Zverev.



Germanul a mai spus că Nadal a inventat zicala că ar trebui să joci fiecare punct de parcă viața ta ar depinde de el, dar asta se aplică numai pe teren pentru că în viață sunt și alte lucruri decât tenisul.



”Trebuie să realizezi că viața ta nu depinde de tenis și tenisul nu este cel mai important lucru. și cred că va trăi acel motto și după carieră și îl vom vedea. Cred că nu va dispărea”, a mai spus Zverev.

