Rafael Nadal, ”întinerit” înainte de Jocurile Olimpice. La dublu va face pereche cu Carlos Alcaraz, campionul en-titre de la Roland Garros

Rafael Nadal, fost lider mondial al tenisului masculin, va fi prezent pentru ultima oară la Jocurile Olimpice, competiție la care a obținut două medalii de aur, una la simplu, la Beijing în 2008, respectiv una la dublu masculin, la Rio în 2016.

Pentru JO de la Paris, Rafael Nadal a ținut să evidențieze emoția deosebită pe care o reprezintă prezența sa, a patra și ultima, care îi permită să se simtă ”întinerit și bucuros sp împartă terenul cu Carlos Alcaraz”, informează EFE, scrie Agerpres.

Nadal este câștigătorul a 22 de titluri de Grand Slam, din care 14 sunt obținute pe zgura de la Roland Garros, locul unde se va desfășura turneul de tenis în perioada 27 iulie - 4 august.

”Desigur, acestea sunt ultimele Jocuri. Pentru mine, toate Jocurile Olimpice sunt speciale. Am ratat Tokyo 2020 și Londra 2012 din cauza unor accidentări și asta m-a întristat mai mult decât pierderea oricărui Grand Slam, pentru că sunt experiențe unice fără egal, iar un Grand Slam îl poți experimenta în fiecare an.

La Rio, în 2016, mi se părea imposibil să fiu astăzi la Paris și sunt foarte bucuros pentru asta”, a spus Nadal, care a câștigat titlul olimpic de dublu alături de Marc Lopez în fața perechii Horia Tecău/ Florin Mergea.

”Pentru a fi aici, am avut momente dificile. Dar am avut capacitatea de a continua cu toate problemele întâmpinate în ultimii doi ani și, iată, am obținut acest premiu, de a fi la Paris, lucru care mă bucură enorm și mă întinerește”, a adăugat jucătorul iberic.

Nadal și Alcaraz, departe de a fi favoriți la dublu

Alcaraz (21 de ani, locul 3 ATP) ) și Nadal (38 de ani, locul 161 ATP) vor concura în proba de simplu masculin a turneului olimpic de la Paris, dar vor face pereche și în proba de dublu.

Pentru Alcaraz aceasta este prima participare la Jocurile Olimpice, în timp ce Nadal și-a făcut debutul la Atena în 2004.

Perechea Alcaraz/Nadal nu se află pe lista favoriților pe tabloul de dublu masculin, stabilirea acestora făcându-se pe baza ”ierarhiilor combinate”, cu medie între pozițiile ocupate de jucătorii din pereche, calculându-se cea mai bună poziție ocupată, fie la simplu, fie la dublu.

Astfel, la masculin principalii favoriți sunt italienii Jannik Sinner (liderul mondial) și Lorenzo Musetti (locul 17 ATP, la simplu). Cei doi i-au devansat pe compatrioții Andreea Vavassori și Simone Bolelli, care se află pe locurile 9 și 10 în clasamentul de dublu, favoriții trei fiind germanii Kevin Krawitz și Tim Puetz.

