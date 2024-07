Puya ne dă o lecție importantă de gramatică. Care-i treaba cu visul american? Analiză la 14 ani de la apariția piesei Americandrim

Ce s-a schimbat? Pe scurt... nimic.

"Vorbim engleză de când ne naștem, băi"

În 2010, Puya și Connect-R lansau piesa "Americandrim", o satiră la adresa "visului american" (The American Dream) și americanizării excesive a românilor. Preliminar, vom preciza că acest articol nu descrie "pericolele globalismului", ci doar constată realități ale unui vocabular în plină transformare (și anglicizare).

Piesa începe prin câteva înșiruiri ale unor cuvinte aflate în vocabularul românilor, subiecte frecvente de discuție: "McDonald's, Michael, Notorious B.I.G/ George Bush, Coca Cola și MTV/ Hollywood, Mike Tyson, Iraq/ 11 septembrie, ce dezastru, păcat/ FBI, CIA, Hamburger, Hot Dog/ Bill Gates, Windows, Microsoft".

...Și continuă: "Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job/ Mai demult ziceai adidas la picioare de porc".

FOTO: Agerpres

"Totul este cool, nimic nu e mișto"

"Americandrim" a lui Puya abundă în englezisme (xenisme). Englezismele sunt cuvinte, expresii sau construcții lingvistice de origine engleză, preluate și utilizate într-o altă limbă, adesea fără necesitate. Conform Dicționarului explicativ al limbii române, un anglicism este o expresie specifică limbii engleze, împrumutată într-o altă limbă, care nu a fost pe deplin adaptată regulilor gramaticale și ortografice ale limbii respective. Aceste împrumuturi sunt frecvente în limbajul cotidian, tehnic și profesional, reflectând influența globală a limbii engleze.

Alte exemple: "Raperii au flow, sunt underground, yo", "Femeile o ard glam, bărbații-s mai mult lemn/ O ard mereu pe whisky și fac pe Superman".



Cum sună mai bine?

Am încercat să ilustrăm, în câteva fraze, cele mai frumoase cuvinte din limba engleză (potrivit grammarly.com), netraducându-le: Serendipity (întâmplare norocoasă) poate aduce un petrichor (mirosul plăcut și pământos care se simte după ploaie) revigorant în timp ce ești supine (așezat cu fața în sus) pe plajă în solitude (izolare sau singurătate). Dimineața, aurora (zori de zi, dimineața devreme) îți oferă o scenă idyllic (fericită, liniștită sau pitorescă), dar, din păcate, din cauza clinomania (dorință excesivă de a rămâne în pat), nu te poți bucura pe deplin de vremea superbă. Dacă ești un pluviophile (iubitor de ploaie), vei găsi bucurie și liniște în timpul ploilor și vei aprecia euphoria (sentiment de excitație și fericire intensă) atunci când vizitezi păduri cu sequoia (specie de copac).

Ei, cum sună mai bine? Vorba lui Puya: "Tre' să fii în trend, altfel nu e de glumă/ Is this the life? nu sună așa bine-n română".

FOTO: Agerpres

"Copiii nu mai vor să fie Jackie Chan"

Care e vârsta potrivită pentru învățarea englezei? Potrivit nativenglishschool.com, "Studiile realizate cu privire la importanța învățării în procesul de dezvoltare a creierului în cei dintâi ani de viață au ajuns la concluzia că, cu cât limbile străine sunt învățate mai devreme, cu atât este mai bine pentru copii (...). Cea mai cerută limbă străină din ziua de azi este, fără doar și poate, engleza. Este cea dintâi limbă internațională și este cea mai vorbită limbă străină în 19 din cele 27 de state membre UE, unde nu este o limbă oficială".

Există părinți care, în loc să-și lase copiii să viseze, să zburde liberi, să se murdărească, îi trimit la cursuri de la 3-4 ani. Engleză, franceză, pian, vioară, karate, judo, psiholog, înot, canto. După un program ca ăsta, copiii seamănă izbitor cu adulții — ajung la epuizare și sunt maturizați forțat.

FOTO: Agerpres

"Mi-aș dori să fim români și atât"

„Am început să mă gândesc într-o zi cam câte cuvinte în limba engleză folosim în discuţiile de zi cu zi şi am realizat că sunt foarte multe. Şi asta nu e tot. După Revoluţie, România a fost puternic americanizată, lucru de care suferă toată Europa în general...

Chiar şi stilul de muzică pe care îl abordez vine de acolo. E bine ca toate popoarele să ţină cu dinţii de identitatea lor naţională şi să dispară ideea că tot ce e de la noi e de c***t. Am fost francezi pe vremea lui Caragiale, ruşi pe vremea comuniştilor şi acum, în democraţie, suntem americani... Mi-aş dori să fim români şi atât. E un semnal de alarmă dacă vrei”, declara Puya, în 2010, pentru monden.info.

Concluzii

Vă lăsăm tot cu versurile lui Puya, mai emblematice, considerăm noi, ca niciodată: "Tovarăș? No. Acum se zice «bro»/ Avem iepurași Playboy care dau din popou/ O ardem VIP, dar totul este gri/ Când ne mai fac o vizită frații din FMI/ Un fel de MAI și cât mai suntem vii/ Noi mergem să muncim să scoatem toți banii/ Dacă cineva descoperă ceva/ Cercetătorii vin, clar, din America".



