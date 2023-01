Nu m-am gândit, când am văzut primele extrasuri din Teambuilding, apărute pe Tiktok înainte de premiera în cinema, că voi lua apărarea filmului. Prima dată când am auzit de film, mi-a apărut un clip cu scena din microbuz, în care "echipa de call center Bucureşti" se deplasa spre vila unde urma să aibă loc evenimentul de weekend. Şi se încheia, apoteotic, cu "ne #¤#%& pe ei la infinit, kind reminder lu' Rapid"! Pentru mine, suporter al clubului vişiniu, a fost un moment complet aiurea, aşa că mi-am promis că nu voi da bani să văd filmul. Şi nu am făcut-o! Pur subiectiv.

Dar, într-un final, prin plata unui abonament către o platformă de streaming, simt că am plătit, cumva, bilet să văd acest film. Scena de mai sus a fost eliminată, slavă Domnului, aşa că măcar nu mi-a venit să închid televizorul. Ba chiar au fost şi momente când am râs. Am lucrat, pentru scurt timp, într-o corporaţie, iar umorul de situaţie din Teambuilding mi-a plăcut. Nu m-au deranjat nici înjurăturile, pentru că nu e cazul să minţim pe nimeni. Nu au fost folosite cuvinte pe care nu le auzim oricum zilnic peste tot: la pâine, în parcare, la mall, în trafic, etc.

Nu am auzit pe nimeni (or fi fost, dar nu i-am auzit, că probabil nu au mai avut loc) să spună ceva de ideea filmului Teambuilding. De faptul că este o parodie, exagerată poate, a vieţii de corporaţie. Nu, toată lumea s-a axat pe limbaj. Că Micutzu înjură ca la uşa cortului, că Anca Dinicu a şocat pe toată lumea prin replici ei legat de "f***t" şi alte plăcuţe suedeze şi tot aşa. Problema e că... în toate filmele se vorbeşte aşa. Doar că nu în română!

Nu am prins filmele dublate de Irina Margareta Nistor, aşa că mi-au scăpat, cumva, traducerile de genul "plimbă ursul", "am eu ac de cojocul tău" sau altele de genul ăsta. Nu, am prins doar subtitrarea "la naiba" pentru toate cuvintele licenţioase din filme. Da, alea "fu*k, motherf***er, shit, son of a bitch, a**hole" şi restul familiei lexicale. Plus toţi sfinţii şi toate sărbătorile din calendar, pe care şi noi le menţionăm de fiecare dată când dăm cu degetul mic de la picior într-un colţ de mobilă!

Nu am auzit, însă, niciun român să spună "nu mă uit la Scary Movie pentru că se înjură şi se fumează iarbă". Sau la orice film cu Samuel L. Jackson. Sau, în general, la orice film despre Harlem. Şi lista poate continua la infinit.

În ultimii ani, nu am văzut aproape niciun film în care să nu fie rostită măcar o înjurătură. Ba chiar în unele filme am văzut înjurături folosite pe post de virgulă, la cât de dese erau în replici.

Ceea ce cred că nu ne place este că Teambuilding are succes. Suntem obişnuiţi cu filme care să câştige Urşi de Aur, Palme d'Or sau mai ştiu eu ce alte premii, dar la care nu se duce nimeni. Filme care au succes doar la festivaluri, dar pe care nu are nimeni răbdare cu adevărat să le vadă şi pe care şi mai puţini le înţeleg. Teambuilding e doar un film care vorbeşte pe limba noastră, pe limba omului care îţi cere în Centrul Vechi 10 lei ca să nu îţi găseşti maşina zgâriată în parcare. Şi a prins! Şi e naşpa şi pentru că românii au contribuit la filmul ăsta doar cu biletul de cinema, nu cu altceva, fiind făcut din fonduri private. Sau cel puţin asta cred eu.

Şi dacă tot nu ne plac înjurăturile, poate că ar fi cazul să nu mai râdem scenele din Asfalt Tango sau de "Căpitanul Burcea" al lui Răzvan Vasilescu, din Terminus Paradis. Că alea fac Teambuilding să pară inocent! Nu mai zic şi eu de Poziţia Copilului... Că au mai zis şi alţii. Şi poate că ar fi bine să nu mai înjurăm pe nicăieri, dacă oricum ne deranjează!

Până atunci, însă, cuvintele din Teambuilding fac parte din vocabularul zilnic. Şi numai al celor cu 4-8 clase, ci şi al celor cu trei doctorate.

