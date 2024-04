Psihologul Radu Leca: Oamenii puternici nu sunt empatici, sunt prezenți

Empatia, pe care unii o cer de la cei din jur, dar puțini o arată, mai ales în vremurile actuale, poate fi considerată o ”slăbiciune” în cazul oamenilor puternici, susține psihologul Radu Leca, punctând că altceva îi definește pe aceștia din urmă.

”Empatia te transpune într-o zonă care spune în felul următor: De ce îți dorești să faci mai mult decât poți? Cui vrei să îi depășești ce? Cum ajung eu să fiu partener puternic, dacă eu îmi ofer toată empatia mea unui om ce nu o înțelege și oricum, la final, după ce eu am fost empatic cu el, nu va da doi bani?

Oamenii puternici nu sunt empatici, sunt doar prezenți, aud, văd și trec mai departe, dacă nu pot ajuta real”, a declarat psihologul Radu Leca în emisiunea Ultrapsihologie de la DCNews TV și DCNews.

Cauzele care duc la destabilizarea din cuplu

Întrebat cât de mult poate să încurajeze un un om puternic pe unul pe care îl consideră slab, fără să îl aducă la un punct de egalitate, care i-ar ”anula”, psihologul a subliniat că această încurajare înseamnă, în fapt, stabilitate.

”Pe această stabilitate, pe care toată lumea o vânează în relația de cuplu, (partenerul) Alfa își dorește nu să o îndeplinească, ci să o atingă. Stabilitatea niciodată nu o să fie permanentă, întotdeauna există valori emoționale în cuplu și pe măsură ce apar probleme în cuplu, de la familia extinsă, de la prieteni, de la evenimente și acțiuni care nu au legătură cu cuplu, acesta se destabilizează.

Dar această stabilitate, fiindcă ea nu se găsește, ea trebuie să fie formată. Și tu te întrebi așa. Ce îi pot oferi eu unui om care are tot? Unui om care a citit 20.000 de cărți, care are baze intelectuale uriașe, care nu are rușine, care nu are timiditate, care poate intra oriunde și să vorbească fără să fie oprit. Ce îi pot oferi eu lui? Stabilitate. Da. Dar ce preț are stabilitatea asta?

Îi fac eu oare față acestei formule de stabilitate? Mă destabilizează pe mine stabilitatea pe care o pretinde omul din cuplul mei? Îmi produce mie o negație a valorii mele sau, din contra, îmi produce o adaptare socială, economică, academică pe timpul în care stăm?

Dar dacă cel puternic este psihopat și are cinci personaje pe care le realizează, nu cumva eu am acum un gol în stomac când mă gândesc la asta? (...) Avem nevoie să înțelegem, înainte de a începe o relație cu un om puternic, care este baza noastră emoțională”, a mai spus Leca, lansând și o întrebare în acest sens. ”Îi fac față sau nu omului?”

