PSD a depus moţiunea împotriva Guvernului Cîţu. Grindeanu anunţă voturi de la AUR şi minorităţi. Situaţie dificilă pentru PNL

"Am depus moţiunea anunţată de preşedintele PSD. Din câte ştiu, colegii de la AUR probabil vor vota moţiunea, vor fi probabil şi colegi parlamentari din grupul minorităţilor care vor vota. În ceea ce priveşte colegi din arcul guvernamental, nu aş vrea să intru în detalii, dar cred că tot ceea ce înseamnă această guvernare Cîţu îi pune cel puţin pe o parte importantă dintre parlamentarii PNL într-o situaţie extrem de dificilă. Pentru că realizează pe o parte că acest Guvern este un dezastru, dar pe de altă parte şi-ar dori ca PNL să rămână la Guvernare", a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

Întrebat ce şanse de reuşită are moţiunea, Grindeanu a spus că "aş cita din preşedintele partidului, 50-50".

Cine va fi premier, dacă Guvernul Cîţu pică

Sorin Grindeanu a dezminţit informaţia conform căreia el va fi propunerea PSD pentru postul de premier dacă moţiunea va trece şi a spus că partidul are deja un candidat votat în interiorul partidului.

"Nu voi fi eu. PSD, în momentul în care s-ar întâmpla ce ne dorim, şi anume ca moţiunea să treacă, are o propunere votată în Consiliul Naţional, pe colegul nostru Alexandru Rafila, E singura propunere votată. Dacă va trece moţiunea, ne dorim ori un Guvern cu premier PSD, ori alegeri anticipate. Nu există alte variante pe care să le susţinem noi", a mai punctat Sorin Grindeanu.

Ciolacu a anunţat că s-au terminat negocierile cu partenerii sociali

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a declarat Marcel Ciolacu luni seară.

VEZI Moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu. Ciolacu: Există semnale că oameni din PNL ar vrea să o voteze