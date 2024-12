Provocările Guvernului Ciolacu 2.0. Chirieac explică de ce Ministerul Finanțelor a fost dat UDMR

Klaus Iohannis a susținut luni o declarație de presă în care a anunțat persoana desemnată pentru a ocupa funcția de prim-ministru al României: Marcel Ciolacu.

„Coaliția proeuropeană mi-a propus un candidat pe care am decis să-l accept. În consecință, desemnez pentru poziția de Prim-ministru al Guvernului României pe domnul Marcel Ciolacu“. a spus Klaus Iohannis.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a spus care sunt provocările Guvernului Ciolacu 2.0, având în vedere că un minister deosebit de important, al Finanțelor, a fost cedat UDMR.

CITEȘTE ȘI - Cine este Ciprian Șerban, noul președinte al Camerei Deputaților

„Este un Guvern, slavă Domnului, credibil și stabil. Am văzut că alegerea președinților camerelor a trecut fără niciun fel de emoție, cu mai multe voturi decât are coaliția. Diseară România va avea un guvern cu partidele pro-europene, ceea ce va liniști și bursele, și piața financiară, și partenerii externi“, a punctat Bogdan Chirieac.

În privința înțelegerii între cele trei formațiuni politice, Bogdan Chirieac e încrezător că PSD, PNL și UDMR se vor înțelege.

„N-au fost probleme cu PSD și PNL, iar UDMR a fost la guvernare în vremea lui Nicolae Ciucă. Nu vor fi probleme în privința unei înțelegeri. Am mari rezerve cu privire la unii dintre miniștri. De pildă, dacă domnul Boloș este la Fonduri Europene, înseamnă că se blochează absorbția de fonduri europene. După ce ai distrus economia la Ministerul Finanțelor, să te duci să oprești și absorbția...“, a zis Bogdan Chirieac, adăugând că „e o problemă cu domnul Boloș, poate fiindcă e apropiat de domnul Bolojan“.

CITEȘTE ȘI - Când ar urma să aibă loc alegerile prezidențiale. Kelemen Hunor, anunțul momentului

Foto: Agerpres

Ca urmare a înțelegerii dintre partidele din coaliție, UDMR va prelua Ministerul Finanțelor, unde ministru va fi Tanczos Barna. Bogdan Chirieac a arătat care sunt, de fapt, culisele cedării acestui post către reprezentanții maghiarilor. De asemenea, analistul politic a evidențiat faptul că PNL a ieșit extrem de bine din negocieri, câștigând poziția de președinte al Senatului și candidatul comun pentru funcția de președinte al României.

„Nu consider PNL un perdant, că are și funcția de președinte al Senatului, are și candidatul la președinția României. Au ministere cu forță, au Energia, unde este foarte bun Sebastian Burduja. În cazul Ministerului Finanțelor, acesta a fost cedat UDMR-ului fiindcă sunt de luat măsuri cumplite, grele, iar alianța PSD - PNL nu vrea să și le asume. UDMR poate să facă asta, deoarece are în electoratul său cetățeni români de etnie maghiară“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News