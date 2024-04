Promisiunile lui Cătălin Cîrstoiu pentru bucureșteni. "Ar fi imoral să zic că voi face 10 locuri de parcare, totuși nu sunt Nicușor Dan"

Cătălin Cîrstoiu îl critică pe Nicușor Dan și spune că primarul în funcție al Capitalei nu vine cu soluții pentru București. Totodată, acesta a vorbit despre programul său, despre care a spus că "este terminat" și că ar avea 100 de pagini.

Întrebat la B1 TV de ce nu face întreg programul public, Cătălin Cîrstoiu a spus: "Pentru că în spatele meu aceste discuții sunt precedate de o dezbatere, iar această dezbatere este foarte importantă. Vom consulta experți (...) Vrem ca înainte să ne facem publică oferta pentru București să avem și reacția tuturor actorilor".

Se promit grădinițe și afterschool-uri

"Educația se va axa pe un lucru foarte important - siguranța familiei. (...) Prima măsură concretă pe care v-o spun este că vom încerca să identificăm toate școlile din București care sunt închise, aflate într-un proces lung de renovare și sunt multe. Nu poate sta o școală închisă ani de zile și copii să își facă orele în condiții improprii, îngrămădiți", a spus Cătălin Cîrstoiu vorbind despre educație, afirmând că va face și mai multe afterschool-uri, dar fără a preciza un număr exact.

În plus, Cătălin Cîrstoiu a vorbit și despre necesitatea locurilor de cazare pentru studenți, dar și a "unor spații de studii adecvate". "Vom aplica pentru finanțare europeană", a spus acesta, oferind și exemplul clădirii Casa Radio, despre care a spus că are nevoie de o transformare.

Termoficarea din București

Cât despre termoficare, atunci când a fost întrebat câți kilometri de conductă de la Termoenergetica va schima anual, candidatul PSD-PNL a spus: "Sunt 4 mii, 3 mii de secundare cu o mie de kilometri principale, e o idee bună că a intrat în subteran, dar nu putem schimba 50 de km pe an. (...) Trebuie urgentate toate măsurile. (...) Fuziunea ELCEN cu Termoenergetica va reduce o scădere a costului facturilor cu 10%. (...) Pe conductele principale eu cred că ritmul trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai rapid". Întrebat dacă promite 150 de km de conducte schimbate anual, acesta a zis: "Sper, de 3 ori mai rapid".

Totodată, Cătălin Cîrstoiu a promis renovarea CET-urilor Progresul și Grozăvești, utilizarea geotermiei și a pompelor de căldură din fonduri europene, dar și stații de cogenerare. "Vor trebui făcute cam 6 astfel de stații", a spus acesta, promițând că va face la Institutele de la Fundeni o centrală prin cogenerare, pentru ca "spitalele sa aibă căldură, dar și cartierul".

Printre alet

Cătălin Cîrstoiu: Domnul Nicușor Dan ar trebui să vină cu soluții

"Eu sunt medic, până acum câteva săptămâni mi-am făcut treaba de medic și toată lumea mă transformă acum în altceva. Atacurile astea sunt zugrăvite în niște culori care mă minunează. Eu nu am fost primarul Capitalei. Domnul Nicușor Dan are experiență de primar în funcție, ar trebui să vină cu soluții. Nu l-am prea auzit să vorbească de program. Nu am auzit ce face cu Piața Victoriei", a declarat Cătălin Cîrstoiu la B1 TV, atunci când vorbea despre programul său.

Întrebat la un moment dat câte locuri de parcare promite în București, Cătălin Cîrstoiu a spus: "3 milioane de mașini, 2 ale orașului înmatriculate, unul din Ilfov și alte localități. Sunt 500 de mii de locuri de parcare, 4 la 1. Cinstit, ar fi imoral să zic că voi face 10 locuri de parcare, totuși nu sunt Nicușor Dan. Vom identifica parcările și vom face cât de multe locuri de parcare supraterane se pot face, și subterane în anumite zone".

Totodată, atunci când a fost întrebat despre mizeria din oraș, acesta a zis: "Dacă primarii de sector și-ar face treaba ar fi minunat. E vorba despre cât de bun gospodar ești. Am fost în Parcul Tineretului, zona care aparține Primăriei Sectorului 4 - frumusețe, zona care aparține Primăriei Generale a Capitalei te mâncau șerpii, iarba de un metru, pomii neîngrijiți. Păi dacă era un primar general care să meargă să vadă sunt sigur că ar putea să mobilizeze instituțiile care fac asta să își facă treaba. Dacă stăm închiși în birou, eu nu voi sta închis în birou, eu mă voi plimba printre oameni".

Printre alte promisiuni făcute de acesta se numără și stațiile de încărcare la capătul liniilor autobuzelor electrice, semaforizare inteligentă, dar și extinderea rețelelor de metrou.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News