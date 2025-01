Președintele ANS dezminte zvonul desființării cluburilor sportive care nu vor trece sub ordinea primăriilor: Niciun loc de muncă nu se va pierde

Guvernul negociază intens bugetul pentru anul 2025, iar o măsură cu impact major asupra sectorului sportiv ar fi fost deja conturată. Autoritățile centrale au luat în discuție o reducere de 5% a cheltuielilor de personal în instituțiile publice, exceptând domenii strategice precum Sănătatea, Educația, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.

O schimbare importantă ar viza cluburile sportive aflate sub tutela Agenției Naționale pentru Sport (ANS), care ar putea fi trecute în administrarea autorităților locale.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, începând cu 1 iulie, direcțiile județene de tineret și sport ar putea trece sub coordonarea consiliilor județene, împreună cu resursele financiare alocate. Cluburile sportive aflate în prezent sub ANS vor deveni responsabilitatea primăriilor din orașele în care funcționează. În situația în care administrațiile locale refuză preluarea acestora, cluburile respective rămân sub conducerea ANS. Inițial, informațiile au circulat eronat în spațiul public, vehiculându-se că, în cazul unui refuz al administrației publice locale, acestea urmau să fie desființate de la 1 iulie.

Cadru legal pentru tranziția cluburilor către administrațiile locale

Conform articolului 80, alineatul 15 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, actualizată în 2025, patrimoniul public aflat în administrarea ANS poate fi transferat către autoritățile locale – comune, orașe, municipii sau județe – în conformitate cu prevederile legale. Această modificare legislativă oferă un cadru pentru tranziția cluburilor către administrațiile locale, dar rămâne de văzut în ce măsură acestea vor putea susține sportul de performanță la nivel regional.

Impactul asupra sportului românesc ar fi fost considerabil, mai ales dacă o astfel de eroare privind desființarea cluburilor s-ar fi concretizat. Totuși, zvonul a declanșat deja agitație, teamă și un val imens de revoltă. Bogdan Matei, președintele ANS, a ieșit public și a dezmințit varianta desființării, încercând să liniștească angajații din domeniul sportiv.

„Este normal să aducem clarificări și e normal să liniștim oamenii”

„A apărut știrea și mulți dintre colegii care activează în cluburile sportive ne-au sunat și ne-au întrebat, pentru că este normal să aducem clarificări și e normal să-i liniștim. Ceea ce vreau eu să le transmit colegilor angajați la cluburile sportive este că trebuie să fie liniștiți și să aibă încredere. În acest moment este doar o discuție la nivelul coaliției de guvernare ca aceste cluburi sportive aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Sport să treacă în administrarea primăriilor. După ce vom finaliza această discuție la nivel guvernamental, vom avea discuții cu fiecare primărie în parte. Acolo unde vom avea garanțiile necesare că vom avea o bază sportivă în plină dezvoltare, că vor fi asigurate locurile de muncă ale tuturor angajaților, vom trece să facem și acest transfer. Acolo unde nu se pot face aceste lucruri, cluburile respective rămân în continuare în subordinea Agenției Naționale pentru Sport. În final, vreau să transmit un mesaj foarte clar: atâta timp cât o să fie Bogdan Matei președintele ANS, niciun loc de muncă nu se va pierde”, a declarat Bogdan Constantin Matei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News