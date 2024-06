Predoiu, anunț despre Schengen: Avem mijloace de termoviziune. Implantăm senzori acum până și în pământ. Facem achiziții / video

Ministrul a prezentat detalii precise despre demersurile pe care România le întreprinde pentru a îndeplini criteriile necesare aderării la Schengen.

Bogdan Chirieac: Putem spera, așa cum ne-au promis unii lideri politici, ca anul acesta să intrăm și în Schengenul terestru, adică să intrăm full în spațiul Schengen?

Cătălin Predoiu: Noi lucrăm, să știți. Săptămânal lucrăm pe acest dosar. Cum lucrăm? În fiecare săptămână eu am cel puțin un contact, echipa mea la fel, pe zona dosarului Schengen. Că e vorba de un ministru, că vorbim cu comisarul, că vorbim cu vicepreședintele Comisiei Europene, că vorbim la cabinetul președintei Comisiei Europene, că ne corelăm în țară cu colegii, de la Ministerul de Externe, la cabinetul premierului, la Administrația Prezidențială și domnul Președinte și ambasadorii. Deci nu e așa: am închis dosarul și așteptăm la toamnă să vedem o fi, n-o fi și sperăm și ne rugăm între timp. Nu. Fiecare săptămână include acțiuni diplomatice și politice pe zona dosarului Schengen. Asta este o dimensiune.

În ce alt fel muncim pentru dosarul Schengen? Muncim la frontieră. Să știți că migrația ilegală în România a scăzut cu 73%. E important că a scăzut. Faptul că a scăzut ce arată, inclusiv partenerilor europeni? Că eu îmi protejez frontiera, iau măsuri. Mai arată că am suplimentat acolo trupele, că am cumpărat 120 de mașini. Avem mijloace de termoviziune. Implantăm senzori acum până și în pământ. Facem achiziții.

Am investit zeci de milioane de lei. Am organizat patrule mixte. Facem grupe operative cu instituții din interior, dar și cu instituții de peste graniță, cu vecinii noștri. Avem proiecte-pilot cu toate țările din jur. Folosim drone, folosim elicoptere. Folosim elicopterul Frontex. Mai arată că m-am preocupat și mi-am licențiat piloți de drone cu Ministerul Apărării Naționale și am quadruplat numărul de supraveghere aeriană cu drone a frontierei României. Pe granița cu Ungaria a scăzut cu 75% migrația. Pe granița cu Serbia, cu 58%, și eu vorbesc de aceste prime 5 luni. Pe granița cu Bulgaria, a scăzut cu 44%.

Vorbesc zilnic de responsabilitatea de protecție a frontierei. Vorbesc cel puțin o dată-de două ori pe lună cu unul din miniștrii din țările vecine pe partea de migrație, combatere trafic și așa mai departe. Deci lucrăm permanent și că nu stăm. Muncim, alergăm tot timpul. Și asta se vede. Deci și asta e o muncă folosită în dosarul Schengen. Pentru că, așa cum știu eu, știu și vecinii noștri, știe și Bruxelles-ul, știu și austriecii, știe toată lumea.

Bogdan Chirieac: Toată lumea e de acord cu România în Schengen, mai puțin Austria.

Cătălin Predoiu: Da, e un argument. V-am explicat cum muncim. M-ați întrebat cum muncim în dosarul Schengen: în felul acesta muncim. Pe aceste construcții diplomatice, pe care le-am făcut începând de anul trecut și care au fost și din spate - eu nu zic că a început totul cu mine -, eu vorbesc de mandatul meu. Noi menținem aceste canale deschise ca în momentul politic potrivit să putem să solicităm și să obținem această decizie a Consiliului JAI de extindere a acquis-ului Schengen la frontiera terestră a României.

Bogdan Chirieac: Avem speranța că lucrul acesta s-ar putea întâmpla în acest an?

Cătălin Predoiu: Este un obiectiv pe care și premierul l-a însumat, pe care și eu îl consider fezabil. Deci noi lucrăm pentru anul 2024.

Bogdan Chirieac: Acum, în Austria, alegerile pentru Parlamentul European nu au limpezit lucrurile.

Cătălin Predoiu: Se vor limpezi în septembrie.

Bogdan Chirieac: Și credeți că Ungaria ne va sprijini? Ungaria preia președinția UE de la 1 iulie.

Cătălin Predoiu: Am avut o discuție, am fost la Budapesta. Am avut o discuție câteva ore cu ministrul, cu o echipă foarte mare, pe care am avut-o cu mine, dânsul a avut de asemenea o echipă mare în jurul mesei, ceea ce arată greutatea întâlnirii. Am avut și discuții tête-à-tête cu ministrul ungar.

Am mai discutat de atunci și de două ori prin videoconferință. Este o prioritate a președinției Ungariei, asumată de ministrul Sándor Pintér, un ministru foarte respectat în Europa și un bun prieten al României, cu care colaborăm foarte bine.

Bogdan Chirieac: Ministrul de interne al Ungariei este un bun prieten al României?

Cătălin Predoiu: Foarte bun prieten al României, cum și eu sunt un bun prieten al Ungariei, pot să mă declar astfel. Am avut întotdeauna colaborări foarte bune între polițiile noastre, între jandarmeriile noastre.

Bogdan Chirieac: În echipă ați avut și reprezentanți ai UDMR?

Cătălin Predoiu: Nu, din păcate la minister nu am un secretar de stat UDMR.

Bogdan Chirieac: Poate ar trebui să cooptați pe unul.

Cătălin Predoiu: (...) Dar relația este foarte bună cu poliția maghiară, cu jandarmeria maghiară și între ministere, cum sunt foarte bune și cu ministerul austriac.

Bogdan Chirieac: Cu ministerul austriac relația este foarte bună?

Cătălin Predoiu: Da, foarte bune, sunt de încredere. Adică nu poți lucra pe fond de neîncredere într-un dosar sensibil. Eșecul e garantat. Dacă dosarul e complicat, mizele politice foarte mari, opinia publică de asemenea e foarte sensibilă și atentă la acest lucru. Dacă și relația mai e proastă, atunci...

Bogdan Chirieac: Deci dumneavoastră ați dat deoparte componenta politică și ați mers pur și simplu temeinic, avocățește, pe lege.

Cătălin Predoiu: În câțiva ani care s-au adunat de serviciu public și diplomatic, componenta de relație personală e foarte importantă în diplomația internațională de astăzi. Este esențială.

Bogdan Chirieac: Politica externă ține, în primul rând, relațiile personale.

Cătălin Predoiu: Ține și de astea. Nu doar de acestea, dar ține și de acestea. Ține, da. E important să poți să îți creezi un partener, un prieten, un interlocutor și să te înțeleagă, să forțeze uneori și în partea lui, să îți dea puțin spațiu altădată. Să se abțină de la o declarație câteodată, și asta e important. Să poți să îi spui, te rog, nu declara nimic acum pe subiectul ăsta sau declară mâine altceva.

Bogdan Chirieac: Există posibilitatea ca state care au sprijinit admiterea României în spațiul Schengen în tot acest interval și după runda de alegeri să-și schimbe punctul de vedere, devenind noua Austrie?

Cătălin Predoiu: Nu am niciun semn în această privință. Exceptând o declarație pe care am văzut-o recent în Olanda, dar nu la adresa României.

Bogdan Chirieac: La adresa Bulgariei, probabil.

Cătălin Predoiu: E o declarație făcută de un operator politic olandez România, orice s-ar spune, a performat la acest capitol, al predictibilității și stabilității în ultimii ani.

