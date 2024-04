Predoiu: Aceasta este o instituție cheie a administrației publice din România

'Ziua de 2 aprilie este, în fiecare an, un bun prilej pentru noi toți de a aduce în prim-plan importanța unei instituții cheie a administrației publice din România - Instituția Prefectului.



În cei 160 de ani de existență a instituției prefectului în legislația românească, rolul și atribuțiile acestei funcții au fost întotdeauna în strânsă legătură cu respectarea legilor țării, cu asumarea unei importante responsabilități față de societate și față de demersurile de modernizare a statului român. Vorbim de mai mult de un secol și jumătate de tradiție în performanță și grijă față ordinea de drept, premise a unei societăți dezvoltate.



Astăzi, prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, garantul respectării Constituției și a legilor la nivel local, apărător al climatului de pace socială și al intereselor legitime ale cetățenilor.



Către prefect și către instituțiile prefectului se îndreaptă așteptările și speranțele comunităților atunci când se confruntă cu situații deosebite, fie că este vorba de situații de urgență generate de fenomenele meteo severe, inundații, înzăpeziri, fie că este vorba de evenimente de ordine publică.



Tocmai de aceea, în aceste funcții este nevoie de oameni bine pregătiți, de adevărați profesioniști, dedicați comunităților în care își desfășoară activitatea, de buni manageri pentru aparatul din subordine, care să pună eficient în aplicare la nivel local politicile guvernamentale.



Și mai este nevoie de ceva, este nevoie de oameni de echipă, care înțeleg responsabilitatea funcției pe care o ocupă și rolul important pe care îl au de mediator și de partener instituțional serios al tuturor celorlalte entități administrative din județ. Nu este loc pentru disonanțe la nivel local, cu atât mai mult în perioade încărcate, cum este cea pe care o parcurgem acum, când avem pe agendă pregătirea mai multor scrutine electorale.



Am convingerea că fiecare își cunoaște atribuțiile și competențele și că, dincolo de operațiunile tehnice care fac posibil procesul de votare - tipărire de buletine de vot, organizarea activității în județ, etc – vorbim despre o activitate crucială și de un atribut emblematic al democrației: organizarea condițiilor pentru ca poporul să-și exercite un drept constituțional, dreptul la vot, proces în urma căruia vor rezulta structuri politice reprezentative ce vor decide pentru interesul național.



Este esențial ca activitatea prefecților și a tuturor lucrătorilor din instituțiile prefectului să se desfășoare în respect față de lege, cu imparțialitate, transparență și implicare, astfel încât aceste procese electorale să se desfășoare fără probleme și în deplină legalitate.



Le urez tuturor prefecților, subprefecților și angajaților instituțiilor prefectului un călduros La mulți ani!, le doresc putere de muncă și să nu se abată niciodată de la jurământul pe care l-au depus la învestirea în această onorabilă funcție, de a respecta Constituția și legile țării și de a face cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea lor pentru binele locuitorilor județelor!', a transmis Cătălin Predoiu.

