Au început lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași. Rafila: Construim ce nu s-a făcut în ultimii 35 de ani. Se lucrează la zeci de spitale / video

Vineri, medicul Alexandru Rafila a făcut declarații de presă despre construcția spitalelor regionale din România, chiar de pe șantierul Spitalului Regional de Urgență din Iași.

„Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru faptul că revenim aici, la dumneavoastră, după o relativ scurtă perioadă de la inaugurarea acestui șantier și lucrurile se mișcă cu mare viteză la Spitalul Regional de Urgență din Iași. Cred că ceea ce se întâmplă aici, la Iași, este caracteristica investițiilor din sistemul de sănătate din România. Construim ce nu s-a făcut în ultimii 35 de ani, spitale regionale de urgență. Urmează începerea lucrărilor mâine la Cluj, este cel de-al treilea, la Craiova deja lucrările au început. Se lucrează la zeci de alte spitale în România și cred că ceea ce am promis din punct de vedere politic se întâmplă.

Această construcție de care vor beneficia cele opt județe din Moldova, pentru că un spital regional de urgență oferă servicii de înaltă calitate pacienților dintr-o regiune, de asta se și numește așa, reprezintă un semn de interes și de respect pentru dezvoltarea serviciilor medicale în această regiune a țării, iar ceea ce am făcut noi în ultimii 2 ani-2 ani și jumătate a fost să încercăm să reducem decalajele în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bună calitate, iar, în mod evident, zona Moldovei a fost vitregită, dacă vreți, în trecut. Acum, situația s-a schimbat radical, a fost săptămâna trecută la Vaslui, la Bârlad, am fost în județul Bacău, am fost în multe alte județe din vestul țării și lucrurile se schimbă cu repeziciune.

Mai trebuie un ingredient și îl aveți din fericire aici și vreau să mulțumesc celor de la Universitatea de Medicină și Farmacie de aici, din Iași, care, cu siguranță, vor oferi rezerva de cadre, medici tineri, studenți actuali, care vor lucra în acest spital, pentru că excelența în medicină nu este condiționată doar de investiții, ci și de o resursă umană calificată.

Vreau să îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru sprijinul constant și pentru interesul pe care îl acordă dezvoltării serviciilor medicale, iar cea mai bună dovadă este modul în care evoluează această construcție de la Iași, așa cum evoluează multe alte investiții în domeniul sănătății și nu numai în Moldova“, a precizat, vineri, medicul Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

