Prea multă presiune pe umerii lui David Popovici? Tatăl sportivului, avertisment. "Nu ştiu dacă va reuşi!"

"În sport ne-am tot dus în jos după revoluţia din 1989. Am cucerit medalii doar la canotaj şi scrimă la ultima ediţiei a Jocurilor Olimpice. Acum, toată lumea aşteaptă ca înotul să aducă câteva medalii acasă.

Asta este o presiune în plus pe umerii lui David. Nu ştiu dacă va reuşi, dar cu toţii avem speranţe mari. Presiune, presiune… Va trebui să aşteptăm şi să vedem”, a spus Mihai Popovici, potrivit elpais.com.

Ce spune David Popovici despre el

"Eu mă consider diferit. Începutul acestei revoluţii a fost când am câştigat Campionatele Mondiale din 2022. A fost ceva nou pentru mine. Nu vreau să fiu ipocrit, înţeleg sincer că oamenii nu se pot imagina făcând ceea ce fac eu. Dar fiecare are un rol şi acesta este al meu.

Întotdeauna mi-am dorit să ies în evidenţă. Mama m-a avertizat mereu că încerc să mă amestec cu mulţimea şi asta mi-a afectat stilul. Antrenorul meu a văzut asta imediat. Stilul meu nu este convenţional corect, mai ales pentru probele la care concurez de obicei – 100m şi 200m liber – dar nu a încercat să îl schimbe. Înot în continuare exact la fel cum o făceam când eram copil.

Ca să faci ceva să pară simplu, trebuie să stăpânești lucrurile complicate. Mă impresionează mai mult bucătarii care pot să ia mâncăruri de bază și să le facă absolut delicioase, decât acele mâncăruri complexe cu ingrediente exotice care au un gust ciudat. Să fii grozav la simplitate necesită o îndemânare serioasă, pentru că adevărul este că nimic nu este niciodată simplu”, a explicat și David Popovici, pentru sursa citată.

Antrenorul lui David aşteaptă medalii

Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici, a declarat pentru Agerpres, înaintea startului Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Fukuoka (14-30 iulie), că îşi doreşte ca dublul campion mondial de la Budapesta (100 şi 200 m liber) să fie cât mai competitiv în Japonia.



Aşteptările mele sunt să fie cât mai competitiv. Vom vedea dacă îşi va apăra titlurile mondiale. Nu ne-am formulat niciodată astfel de obiective. Pe hârtie, toţi sportivii au aceleaşi şanse la debutul competiţiei. Nu sunt priceput la previziuni, şanse etc, a spus Adrian Rădulescu.



Rădulescu a adăugat că David Popovici vrea să se bucure de acest concurs într-un an marcat de examenul de Bacalaureat: David se simte bine, ne bucurăm de condiţiile foarte bune din cantonament. Nu şi-a formulat nişte ambiţii exacte. Îşi doreşte să se bucure de acest concurs într-un an diferit din cauza pregătirii pentru Bacalaureat. Este bucuros pentru admiterea la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti.

