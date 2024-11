Povestea lui Yiannis Magriplis, din Kalymnos, care a făcut cunoscuți bureții Kalyani în întreaga lume: Eram foarte tânăr când am început. Analfabet

Cu ochii albaștri ca marea care l-a crescut și mâinile care încă lucrează neobosit, ne întâmpină în atelierul de bureți al familiei sale, scrie GreekCityTimes.

„Bine ați venit în lumea bureților”, spune el cu un zâmbet cald în timp ce începe să desfășoare firul vieții sale. Povestea lui este o călătorie care începe din copilăria sa săracă din Kalymnos și se întinde pe trei continente.

”Când am început… Eram foarte tânăr când am început. Analfabet”, își amintește el. ”Am mers doar în primele patru clase ale școlii primare, iar la 17 ani am plecat în Australia” povestește Yiannis Magriplis.

Acolo a stat nouă ani, lucrând mai întâi ca muncitor și mai târziu ca șofer de taxi, strângând bani și învățând engleza „pe stradă”, după cum spune el.

Întoarcerea sa în Grecia în 1963 a marcat începutul carierei sale în comerțul cu bureți.

„Am întâlnit pe cineva aici, Antonis Makris, nepotul marelui negustor de bureți, Vouvalis. M-a îndemnat, pentru că știam și engleza, să mă implic în comerț”, povestește el.

Călătorea în toată America cu bureții în mașină

Prima sa călătorie l-a dus la Halicarnas (turcă: Bodrum), de unde a cumpărat 400 de kilograme de bureți.

De acolo, odiseea sa antreprenorială l-a adus față în față cu provocările pieței europene din Germania și, în cele din urmă, l-a condus în America. ”Mă urcam în mașină și călătoream mii de mile”, și-a amintit el cu tristețe: „Începeam din New York și, având o mașină mare, o încărcam și călătoream. Am fost la Boston, Philadelphia, Detroit, Cleveland, Minneapolis, Missouri, Chicago”.

Domnul Magriplis pledează cu pasiune pentru calitatea bureților greci: „Buretele natural este cel mai bun. Este un organism viu”, subliniază el.

Această credință l-a determinat să călătorească prin lume promovând bureții. „Nu a fost ușor”, recunoaște el, „dar am avut pasiune. Știam că bureții noștri sunt cei mai buni din lume.”

”Este o bucată din Kalymnos care călătorește în jurul lumii”

Cu toate acestea, povestea cu buretele nu este doar o poveste de succes. Domnul Giannis vorbește despre dificultățile și pericolele cu care se confruntă scafandrii și, de asemenea, despre problemele apărute în anii 80.

„În ’86, au fost mari probleme cu bureții. Fundul mării a fost distrus”, își amintește el.

În ciuda provocărilor, el continuă să lucreze în atelierul său, modelând bureții bruți în opere de artă. „Uite,” spune el, arătând spre un burete pe care tocmai l-a terminat. „Acest lucru ar putea ajunge într-o casă din New York sau într-un hotel din Paris. Este o bucată din Kalymnos care călătorește în jurul lumii”.

Tradiția familiei Magripli în bureți nu se oprește cu domnul Giannis. Fiul său, Nicholas, este prezent în discuția noastră și continuă cu succes afacerea familiei, păstrând vie arta și comerțul cu bureți. De altfel, nepotul domnului Giannis, tot Giannis, este aici, marcând a treia generație a familiei implicate în această artă tradițională.

În timp ce soarele apune în urmă, domnul Yiannis Magriplis stă în curtea atelierului, înconjurat de zeci de bureți și de familia sa. Povestea lui este un exemplu viu de antreprenoriat grecesc, perseverență și pasiune pentru calitate.

Este povestea unui om care, în ciuda adversității, a reușit să facă cunoscuți bureții Kalyani în întreaga lume, păstrând vie o tradiție veche de secole – o tradiție care acum trece în siguranță în mâinile generațiilor viitoare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News