Ponta, mărturisire. Ce face dacă nu intră Ciucă în turul al doilea / video

Au mai rămas trei zile până la alegerile prezidențiale, iar Marcel Ciolacu s-a detașat în majoritatea sondajelor ca victorios în primul tur e scrutin, având șanse aproape certe de a fi pe buletinul de vot și pe 8 decembrie.

În cazul turului al doilea de scrutin, lupta este una extrem de strânsă și se dă între patru competitori electorali: George Simion din partea AUR, Nicolae Ciucă din partea PNL, Elena Lasconi din partea USR și Mircea Geoană din postura de candidat independent. Ultimele sondaje îl dau cu șanse ușor mai ridicate de a se duela cu Ciolacu pe 8 decembrie pe George Simion, însă acest lucru nu trebuie subestimat având în vedere structura din teritoriu a național-liberalilor și capacitatea acestora de a se mobiliza prin miile de primari și de consilieri pe care îi au.

Subiectul a fost discutat de Victor Ponta, candidat PSD la alegerile parlamentare, și analistul politic Bogdan Chirieac, iar fostul premier al României și-a luat un angajament, dacă Nicolae Ciucă nu va intra în turul 2 la finalul zilei de 24 noiembrie.

„Vreau să fac o mărturisire și să vă șochez! De duminică seară, dacă nu intră Nicolae Ciucă în turul al doilea la alegerile prezidențiale, eu nu mai vorbesc despre Iohannis. E trecutul, gata, s-a închis. Vorbesc despre viitor!

Mulți ani zis că am o obsesie cu Iohannis. Nu am o obsesie. Am trăit 10 ani (n.r. cu Iohannis la Cotroceni) și se pare că are multă lume obsesie, dacă s-au uitat 1,5 milioane de oameni la documentarul despre cei zece ani cu Iohannis. Înseamnă că e obsesia noastră, a tuturor. Cum am putut să fim atât de ghinioniști?!“, a spus Victor Ponta.

„De neinspirați!“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Poate om fi mai inspirați de data asta“, a mai completat Victor Ponta.

