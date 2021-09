PNL, lovitură pentru propriul electoral. Certificatele digitale, cheltuială în plus pentru părinţii cu copii mai mici de 12 ani. Excepția

Vaccinurile sunt disponibile doar persoanelor peste 12 ani, astfel că cei mici care fac sport sau care vor să meargă la spectacole sau cinema trebuie să facă teste PCR sau antigen pentru a putea beneficia de un certificat verde.

Cel mai ieftin test antigen, valabil 48 de ore, costă 60 de lei, iar cel mai ieftin test PCR, valabil 72 de ore, costă 180 de lei, scrie Digi24. În plus, este important de ştiut că testele antigen nu pot fi realizate acasă, ci la o clinică, pentru a putea obţine certificatul verde.

Dr. Alexandru Rafila critică măsura: Copiii sub 12 ani, fără certificat. Ar fi milioane de teste pe săptămână

„Sunt câteva lucruri care nu sunt în regulă apropo de modul în care va fi utilizat acest certificat verde şi vă spun acest lucru pentru că recomandări ale Comisiei Europene sau practica din ţările europene nu este respectată, în sensul că nu există nicio precizare referitoare la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani.

Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani ar trebui să fie scutiţi de prezentarea acestora certificate sau lucrurile legate de testare pentru că nici din punct de vedere practic nu este posibilă testarea a milioane de copii. O familie, părinţii sunt vaccinaţi, au un certificat verde, vor să meargă copilul lor la cofetărie sau vor să meargă la un film sau vor să meargă să vadă un spectacol de teatru pentru copii, nu pot face acest lucru decât dacă copilul lor este testat ori lucrul ăsta gândiţi-vă că sunt vreo aproape două milioane de copii în această situaţie, ar însemna să putem să îi testăm de trei ori pe săptămână, deci cam 5-6 milioane de teste săptămânal, în condiţiile în care în momentul de faţă numărul de teste care se face săptămânal la nivel naţional pentru toate categoriile e de vreo 350.000”, a declarat Alexandru Rafila luni, în timpul unei conferinţe de presă.

Ce spune Uniunea Europeană

Legea Uniunii Europene prevede ca certificatul digital să faciliteze mişcarea liberă în Uniune. De asemenea, statele membre pot folosi certificatele pentru scopuri proprii, cum ar fi accesul în anumite locaţii sau la evenimente, dar acest lucru nu este reglementat la nivel european, scrie ec.europa.eu.

Există, însă, excepţii pentru copiii sub 12 ani. Conform regulamentelor UE, copiii pot avea acces la certificatele digitale, după ce EMA a aprobat vaccinurile pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani. În plus, copiii pot primi certificate pentru testare sau trecere prin boală. Totuşi, se recomandă ca minorii care călătoresc cu părinţi care sunt exceptaţi de la carantinare să fie şi ei exceptaţi, iar copiii sub vârsta de 12 ani să fie exceptaţi de la testare pentru călătorii.