"Regretaţi susţinerea cu toate forţele a doamnei Clotilde Armand pentru Primăria Sectorului 1? Fără sprijinul PNL, eu nu cred că doamna Armand putea câştiga", a spus Răzvan Dumitrescu.

"Am dezamăgiri. Nu regret că am reuşit să scoatem PSD din Sectorul 1. (...) Nu mă puteţi suspecta de simpatii diverse, dar sunt un om corect. Noi am fost jigniţi de doamna Armand, am fost făcuţi în toate felurile - şi schizofrenici, şi analfabeţi, şi mafioţi - dar din dincolo de aceste figuri de stil, PNL a avut reprezentanți în toate secţiile de votare. Noi am făcut o numărătoare paralelă. Pe numărătoarea paralelă făcută, cu poză la procesul verbal din fiecare secţie, doamna Armand a câştigat. Nu mă pronunţ pe anchetă, dar eu vă spun ce ne-au spus reprezentanţii noştri în secţie. Însumat, poză după procesul verbal, dânsa a câştigat la o diferenţă foarte mică şi, vă spun, PNL a luat vreo 17.000 la Consiliul Local. Așadar, dacă aveam orice fel de candidat, dânsa nu era primar. Era domnul Tudorache sau candidatul PNL. Se putea întâmpla lucrul acesta şi m-aş fi bucurat", a spus Sebastian Burduja, la DCNews.

Interviul complet, în materialul video de mai jos:

PNL spune că Armand îi atacă zilnic

"Nu trece nicio zi fără ca Clotilde Armand, primarul sectorului 1, să lanseze atacuri furibunde la adresa Partidului Național Liberal, „partener” de guvernare în sectorul 1. Ieri și astăzi, doamna Armand a atacat conducerea PNL Sector 1, Premierul României, Florin Cîțu (de două ori) și, mai nou, Președintele României, Klaus Iohannis. Ne întrebăm: cine urmează? Preafericitul Părinte Patriarh Daniel? Guvernatorul Băncii Naționale? Președintele Comisiei Europene?

Este de notorietate faptul că doamna Armand se visează la Cotroceni, dar până una alta are de gestionat un sector cu foarte multe probleme. Multe trenează de ani de zile, de pe vremea PSD, cu sclipici de diamante și praf de tun din bani publici. Altele sunt mai noi. Unele sunt chiar de ieri", precizează un comunicat al PNL Sector 1.