PLUS ia TOT după fuziune. Membrii USR, înfrânți pe linie în alegerile interne. Se tranșează lupta Cioloș-Barna

La Bucureşti, spre exemplu, şefia USR-PLUS a fost câştigată de Vlad Voiculescu, de la PLUS, care l-a învins pe Octavian Berceanu, de la USR. Potrivit primelor informații, primul a câștigat cursa având peste 60% din totalul voturilor.

Iată cum s-au împărţit posturile în filialele de sector din Capitală:

- Sectorul 1: Clotilde Armand (USR)

- Sectorul 2: Silviu Şerban (PLUS)

- Sectorul 3: Lucian Ştefan Judele (PLUS)

- Sectorul 4: Paul Ene (USR)

- Sectorul 5: Iustinian Roşca (PLUS)

- Sectorul 6: Alin Stoica (PLUS).

Astfel, patru dintre preşedinţii de filiale de sector, dar şi preşedintele USR-PLUS Bucureşti sunt foşti membri PLUS, în timp ce tabăra USR a câştigat doar două posturi.

La Dej, victoria a fost a celor de la USR. Alexandrina Haranguş, membru al Biroului Judeţean USR CLUJ, a câştigat alegerile interne.

”Alegerile de azi au creat o echipă mai puternică la Dej, eu, ca președinte, voi fi liantul și catalizatorul de care este nevoie pentru ca Alianța USR PLUS să devină pentru dejeni o alternativă viabilă la următoarele alegeri. Știm că va fi nevoie de multă muncă în următorii ani și suntem hotărâți să muncim mai mult și să nu ne abatem de la principiile care ne-au adus în politică”, a declarat Alexandrina Haranguș, președinte USR PLUS Dej, conform Dej24.

La Galaţi, useristul Bogdan Rodeanu, deputat al României, a pierdut funcţia de preşedinte al filialei locale în dauna senatorului Andrei Postică, membru PLUS până la fuziune. Noii vicepreşedinţi sunt Alin Popa (USR), Cătălin Rohozneanu (USR), Florin Goga (PLUS), Daniela Ancuţa Şarpe (PLUS), Paula Leon (PLUS), Nicolae Vizinteanu (PLUS) şi Marian Pătrăşcoiu (PLUS).

La Brăila, noul preşedinte este Nicolae Ciocan (USR), dar acesta este acuzat de tabăra PLUS că a fraudat alegerile, prin metoda Autobuzul. "În acest scop au mobilizat un număr impresionant de persoane care au devenit membri USR în urmă cu doar o luna şi care, cu siguranţă, de mâine nu vor mai fi membri USR, au dus la perfecţiune metoda "autobuzul" şi au facut tot posibilul ca oamenii mobilizati de ei la vot să vină cu instrucţiuni precise şi clare, de a vota doar membrii vechiului USR şi, în niciun caz, vreun membru din fostul partid PLUS", se arată intr-un comunicat al PLUS Brăila.

Victorie PLUS în fieful lui Barna

La Sibiu, organizaţia din care provine Dan Barna, şefia USR-PLUS a fost câştigată de Ruxandra Cibu Diaconu, de la PLUS. Aceasta l-a învins pe Adrian Echert, de la USR.

PLUS a mai câştigat alegerile la Cluj Napoca (Sergiu Hossu), Buzău (Răzvan Mihai Moraru), Teleorman (Aurel Fierăscu), în timp ce USR a preluat conducerea la Vaslui (Mihai Cătălin Botez), Harghita, Hunedoara, Bihor (Silviu Dehelean), Iasi (Ştefan Tanasă), Brașov (Marian Spiridon), Constanţa (Dumitru Caragheorghe), Dolj (Cezar Drăgoescu), Giurgiu, Argeş, Tulcea, Ilfov.