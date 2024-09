Planul Roșu, activat la un hotel din Olimp. Mai mulți turiști, transportați la spital

A fost activat Planul Roşu la hotelul Crişana din staţiunea Olimp. Mai mulţi turişti cazaţi la această unitate hotelieră, care acuzau dureri abdominale, au fost joi transportaţi la spital, transmite Agerpres.



Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) "Dobrogea" a informat că opt persoane care prezintă vărsături şi dureri abdominale, cu vârste de 21 şi 22 de ani, au fost preluate de la hotelul Crişana din staţiunea Olimp de Autospeciala pentru Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM) Mangalia şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa pentru a fi transportate la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa.



"Alte persoane care s-au deplasat cu mijloace proprii la Centrul Primiri Urgenţe Mangalia vor fi transferate la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa de către ATPVM Port. Se deplasează şi ATPVM Medgidia către Hotel Crişana din Olimp", a mai transmis ISU.



Conform sursei citate, începând cu ora 7:02 a fost activat Planul Roşu de Intervenţie pentru hotelul Crişana.

Peste 70 de copii din Mehedinți au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat paste la școală

Reamintim că săptămâna trecută Planul Roșu de intervenție a fost activat în Mehedinți. Peste 70 de copii au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat paste la școală.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Mehedinţi, Zenaida Jugravu, toţi copiii aveau simptomatologie de gastroenterocolită, cu dureri abdominale, greaţă, vărsături, scaune diareice, tegumente palide, fiind transportaţi la spitalul din Drobeta Turnu Severin.

"În momentul de faţă sunt 72 de copii centralizaţi de Serviciul de Ambulanţă Mehedinţi şi ISU, iar activitatea este în desfăşurare, fiind în continuare solicitări. Cazurile sunt de toxiinfecţie alimentară la Almăjel, Oprişor, Salcia şi Ştircoviţa, dar am avut solicitări şi la Schela. Unii au ajuns şi cu maşinile proprii la spital. Toţi copiii sunt stabili, dar cu simptomatologie de gastroenterocolită, cu dureri abdominale, greaţă, vărsături, scaune diareice, tegumente palide. Toţi au consumat astăzi paste la şcoală. Am avut şi adulţi, pentru că unii copii nu au mâncat la şcoală şi au dus caserola acasă şi au mâncat şi părinţii. Chiar acum am transportat un tătic de 34 de ani de la Almăjel cu colică abdominală, greaţă, vărsături, scaune diareice. Încă se mai sună la ambulanţă", anunțase purtătorul de cuvânt al SAJ Mehedinţi acum o săptămână.

Astfel, cei peste 70 de copii, dar și câţiva adulţi din localităţile Almăjel, Oprişor, Salcia, Ştircoviţa şi Schela au acum nevoie de asistenţă medicală, după ce au consumat peste la şcoală, mâncare primită în cadrul programului "O masă sănătoasă".

Din cauza numărului mare de cazuri, în judeţ a fost activat Planul Roşu de intervenţie, iar la fața locului s-a intervenit cu peste 15 echipaje de la SMURD, autospeciale de transport personal şi victime multiple, ambulanţe SAJ, microbuz şcolar. Vezi mai mult AICI.

