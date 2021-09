Planul cu care tabăra Cîţu ar putea bloca moţiunea de cenzură a USR PLUS - AUR

Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari, a fost depusă vineri la Senat şi Camera Deputaţilor. Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, convocată online pentru moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, a fost suspendată, vineri seara, din lipsa cvorumului. Şi în şedinţa convocată sâmbătă dimineaţă, de la ora 11,00, nu s-a întrunit cvorumul, fiind amânată din nou pentru luni, la ora 12,00.

Situaţia creată de faptul că Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Parlamentului nu a putut avea loc chiar dacă au fost două încercări ar putea fi semnalul unor noi mutări. De altfel, chiar Rareş Bogdan, unul dintre susținătorii lui Cîțu, a pomenit, sâmbătă, că s-ar putea să fie nevoie ca moţiunea să fie redepusă.

Potrivit unor surse politice, fie că va fi sau nu redepusă moţiunea de cenzură, se pare că cei de la PNL vor ridica problema semnăturilor de pe document, încercând să blocheze demersul celor de la USR PLUS şi AUR. Potrivit unor surse parlamentare, se va cere o anchetă administrativă pe motiv că cinci dintre semnatarii AUR nu erau în țară, deci nu aveau cum să semneze documentul decât electronic, ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă acest lucru este așa, moțiunea va fi blocată pentru că nu are numărul suficient de semnături. Documentul este susținut de 120 de parlamentari, iar fără cele cinci semnături contestate, ar avea sub necesarul minim de 117 pentru a putea fi depusă.

Ședința de la Parlament covocată pentru a stabili calendarul moțiunii de cenzură, amânată din nou

Membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) s-au întrunit sâmbătă, la ora 11.00, pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Ședința a fost din nou suspendată din lipsă de cvorum.

Ședința de sâmbătă a fost suspendată deoarece mai mulți deputați și senatori au lipsit și nu a fost îndeplinită condiția privind cvorumul.

Reprezentanții USR PLUS și AUR caută soluții astfel încât o nouă ședință să fie convocată în următoarele ore. Alte surse din Parlament spun că următoarea ședință va avea loc luni.

Prima ședință a BPR a fost convocată vineri, la ora 23.00, în sistem on-line, imediat după depunerea de către AUR și USR PLUS a moțiunii de cenzură. Ședința s-a încheiat fără niciun rezultat deoarece mai mulți parlamentari au lipsit și nu a fost cvorum.

Sâmbătă, premierul Florin Cîțu și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan l-au criticat pe președintele PNL, Ludovic Orban, pentru că a contribuit la îndeplinirea procedurilor parlamentare privind depunerea moțiunii USR PLUS AUR. Este o acțiune bizară, nu vreau să cred că a tradat, au spus cei doi liberali.

Florin Cîțu, contracandidatul lui Ludovic Orban la șefia PNL, a comentat pe scurt poziția președintelui Camerei Deputaților.

„Este o acțiune bizară ca președintele PNL”, a spus Cîțu.

Rareș Bogdan l-a criticat pe președintele PNL, Ludovic Orban.

„Nu vreau să cred că Orban a trădat, nu cred că trebuia să-și anuleze programul, este bizar că președintele Camerei Deputaților de la partidul împotriva căruia se depune moțiunea să stea să aștepte, să ia act de moțiunea domnilor Simion, Barna și Cioloș. Trebuia să aibă decența să-și delege atribuțiile către doamna Prună de la USR”, a explicat prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.



Florin Cîțu și Rareș Bogdan se află sâmbătă la Timișoara pentru a se întâlni cu membrii filialei PNL, transmite Mediafax.