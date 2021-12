Peștele plin de TOXINE. Mulți îl consumă pentru că este ieftin, fără să știe cât de periculos este

Peștele pangasius este ieftin, nu are oase şi nici nu prea are gust şi miros pregnant de peşte. Tocmai de aceea mulți români preferă să îl cumpere, scrie Csid.ro. Totuși, puțini știu că acest tip de pește este are o toleranță extrem de crescută la toxinele prezente în apă și tocmai din acest motiv i se mai spune și „peștele-sanitar”.

Această specie provine din apele Vietnamului, mai exact din râul Mekong, considerat a fi cel mai murdar și poluat râu din Vietnam, din cauza numeroaselor fabrici din apropierea acestuia, ale căror deşeuri ajung frecvent în apă, scrie Unica.md.

Pangasiusul nu ar fi fost lăsat de mama-natură în aceste ape, ci ar fi fost creat special pentru a supravieţui acolo. Mai exact, Pangasiusul este o găselniţă a cercetătorilor chinezi, o încrucişare între mai multe specii de peşte, care are o toleranţă extrem de crescută la toxinele prezente în apa cu pricina şi, mai mult, se hrăneşte cu acestea, în aşa fel încât curăţă apa de toate substanțele nocive. Prin urmare nu e de mirare de ce acest tip de pește este mult mai ieftin decât heringi, crapii, hamsiile sau macroul. Este de înțeles de ce specialiștii recomandă evitarea consumului acestui pește pentru a evita să ne punem sănătatea în pericol.

Tipurile de pește care păstrează creierul sănătos

Dr. Anca Hâncu, nutriționist, doctor în medicină, a vorbit despre alimentele care aduc beneficii creierului.

„Avem nevoie de pește gras, cum ar fi somon, macrou, sardine, hering, ton care ajută la procesele de învățare și memorie, dar și la prevenirea declinului cognitiv”, a spus Anca Hâncu la Neatza cu Răzvan și Dani, emisiunea matinală de la Antena 1.

„O variantă sănătoasă ar fi peștele la cuptor. Se poate pune și un sos de vin, adică apă cu vin și cu legume foarte multe care să îi dea aromă. Ideal ar fi un pește proaspăt, să fie un pește de captură”, a mai zis Anca Hâncu.

De asemenea, pentru sănătatea creierului, benefice sunt și fructele de pădure. În aceeași categorie intră și portocale, mandarinele și lămâile.