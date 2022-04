Kremlinul a reacționat după ce Elon Musk a cumpărat Twitter.

Kremlinul crede că Elon Musk, care a devenit noul proprietar al Twitter, ar putea să nu i se permită să facă această rețea socială liberă de cenzură., Mosocova fiind de fapt afectată de faptul că nu își poate disemina propaganda pe rețeaua de socializare. În cadrul unei conversații cu jurnaliştii, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a fost întrebat cum ar putea afecta achiziția Twitter de către Musk atitudinea autorităților ruse față de această companie, scrie Interfax.



„Atitudinea Rusiei față de această companie se bazează pe acțiunile acestei companii, pe cenzura acestei companii, pe acțiuni represive împotriva clienților acestei companii și pe cele selective, pe denaturarea informațiilor, pe manipularea informațiilor”, a răspuns Dmitri Peskov.

„Să vedem ce se va întâmpla sub noul proprietar, dar în prezent, având în vedere că această companie este globală, are circulație și utilizare globală, am auzit deja voci oficiale din Europa că nu vor permite libertate absolută acolo”, a continuat el.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului s-a îndoit că „o paletă cu adevărat completă, liberă, cu diferite puncte de vedere” este posibilă în rețelele sociale occidentale.

Administrația Biden s-ar teme de revenirea lui Trump pe Twitter, după ce platforma a fost cumpărată de Musk

Donald Trump a reacționat după ce a aflat că Elon Musk a cumpărat platforma Twitter spunând că nu va reveni în rețea chiar dacă i se va anula interdicția, transmite Mediafax.

Donald Trump a declarat pentru CNBC că nu se va întoarce pe Twitter chiar dacă Elon Musk, viitorul proprietar al companiei, va anula interdicţia fostului preşedinte american.

„Nu, nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.

Fostul președinte al SUA a explicat de ce nu vrea să revină pe Twitter.

„Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. E în program. Avem o mulţime de oameni înscrişi. Îmi place de Elon Musk. Îmi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus el.

Oficialii Casei Albe şi strategii democraţi îşi fac griji cu privire la modul în care preluarea Twitter de către Elon Musk, printr-o achiziţie în valoare de 44 de miliarde de dolari, va afecta alegerile prezidenţiale din 2024. Ei se tem că miliardarul îi va permite fostului preşedinte Donald Trump să revină pe platformă. Vezi mai mult AICI.

