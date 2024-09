Ramona Dabija, director ANA: În cazul minorilor, la festivaluri nu drogurile sunt principala problemă, ci alcoolul

Comisar-șef Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, a fost invitată în emisiunea "Culisele Justiției" moderată de Laura Duță, unde a vorbit despre o problemă stringentă și de actualitate pentru tânăra generație. Surprinzător, în cazul minorilor, nu consumul de droguri ar trebui să ne îngrijoreze ci consumul de alcool și tutun. Totul pleacă de la emoții și lipsa de comunicare de acasă, spune Dabija.

"Pot să spun că la festivaluri, din fericire, nu am avut înregistrat niciun caz grav pe consum de droguri ilicite în ceea ce privește minorii, în schimb ne-a confruntat cu o mare problemă - problema consumului de alcool. Și bineînțeles problema consumului de tutun. Cred că aici trebuie să ne îndreptăm puțin atenția cu toții ca și societate pentru că până apelează la drogurile de mare risc copiii noștri apelează la alte forme. Iar consumul de alcool trebuie să ne îngrijoreze. Am avut părinți care, din păcate, ne-au spus... "Da, știu că a consumat, a băut acasă." Un shot de vodka la un copil de 16 ani nu este ok. Trebuie să privim puțin mai atent.

Patch-uri cu nicotină comandate online și antidepresive fără rețetă

Un alt fapt care ne îngrijorează este consumul de nicotină. Există aceste patch-uri cu nicotină pe care copiii și le pot comanda online. Și, la fel, efectul lor poate fi devastator pentru un copil sau un adolescent în formare.

Consumul abuziv de medicamente este o problemă, atragem din nou atenția! Fie că vorbim de medicamente cu prescripție medicală, fie cele fără prescripție medicală. În general sunt medicamente de uz psihiatric pe care împreună cu Ministerul Sănătății reușim să le punem sub control prin acea rețetă verde. Din păcate, 1 din 5 persoane ajung la serviciile medicale ca urmare a consumului abuziv de medicamente. Dacă până în clasa a IV-a ascundem punga de medicamente de copii, după clasa a IV-a copiii noștri au acces la aceste medicamente. Și atunci comunicarea cred că este cheia. Să explicăm copiilor când și în ce condiții trebuie să luăm acele medicamente.

Ramona Dabija: Copiii noștri nu știu să-și gestioneze emoțiile

Sunt tot droguri, din punctul meu de vedere, pot fi considerate, mai ales când vorbim de medicamente puternice din sfera psihiatrică. Copiii noștri nu știu să-și gestioneze emoțiile. Poate nici generația noastră de adulți nu a învățat acest lucru. Și atunci împreună trebuie să învățăm că atunci când apare o problemă trebuie să o discutăm, să nu o ascundem, să nu ne fie teamă că suntem, judecați, că ne spunem opinia și, în familie, totuși se va rezolva. Iar dacă în familie nu reușim să găsim acel echilibru atunci sunt specialiști la care putem apela" a conchis Ramona Dabija.

Majoritatea copiilor și adolescenților încearcă alcoolul în timpul liceului sau a facultății, însă înainte de a împlini vârsta legală pentru consum. Conform unor date recente, peste o treime dintre adolescenții din Uniunea Europeană (37,4%) au declarat că au consumat alcool în exces cel puțin o dată la 30 de zile. Consumul excesiv episodic este definit prin ingerarea a cinci sau mai multe băuturi alcoolice cu o singură ocazie.

Surprinzător, această proporție este de două ori mai mare decât în rândul adulților, unde doar 18,7% au raportat astfel de episoade de consum excesiv, potrivit unui studiu al OECD, citat de Euronews.com.

