Pensiile sub 3.000 de lei nu se mai impozitează de la 1 octombrie. Ce se întâmplă cu ”pensiile sociale”

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat, la un post TV, că pragul de impozitare a pensiilor va crește de la 1 octombrie 2024, de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei.

”În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată", a spus ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, la Realitatea Plus, precizând că această măsură este valabilă și pentru pensiile militare. Astfel, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferența care depășește pragul de 3.000 de lei.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe să vină cu o evaluare a impactului bugetar a măsurii de ridicare la 3.000 de lei a pragului de impozitare.



“I-am cerut ministrului Finanţelor să îmi facă o simulare ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunțare la voucherele sociale pentru alimente”, a precizat premierul Marcel Ciolacu, scrie Realitatea Plus.

În ceea ce privește indemnizația socială, cunoscută și ca ”pensie socială”, care la acest moment este în valoare de 1.281 de lei, aceasta rămâne la fel, chiar dacă în urma recalculării pensiilor unii dintre români au primit sume mai mici, pe hârtie, în decizia de recalculare.

De asemenea, a mai precizat ministrul Muncii, persoanele care beneficiază de această indemnizație trebuie să știe că valoarea sa nu este ”înghețată” în după 1 ianuarie.

”Avem Ordonanța 6/2009 pentru pensia minimă garantată are o prevedere explicită care spune că în fiecare an indemnizația socială minimă se majorează.

Vin cu această precizare pentru a risipi temere exprimată și în spațiul public că cei peste 900 de mii de pensionari care după recalculare au rămas în indemnizația minimă socială nu vor beneficia de majorare în 2025”, a mai spus ministrul Muncii.

Doina Pârcălabu, fosta președintă a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a intervenit la un post TV unde a explicat motivul pentru care s-a ajuns la situația în care unii dintre pensionari au primit, în urma recalculării, pensii mai mici decât cele aflate în plată, dar și în câtă vreme aceștia vor ajunge la ”pe hârtie” la valoarea pe care o au acum în plată.

”Cei care nu au primit măriri de pensie rămân în continuare cu plata pensiei pe care o au încasată în luna august, pe principiul că un drept câștigat, cel puțin cuantumul dreptului câștigat, nu poate fi diminuat.

În funcție de diferența dintre pensia recalculată și pensia avută în luna august, adică pensia în plată, dacă actualizările viitoare ale acelei valori a punctului de referință vor fi suficient de mari să acopere acele creșteri, după prima indexare, marea majoritate cred că vor beneficia de creștere.

Problema amânării creșterii beneficiului se pune în cazul celor care au diferențe foarte mari dintre pensia recalculată și pensia avută în plată și atunci, probabil că în funcție de cât de mare va fi actualizarea valorii punctului de referință viitoare, pot să aibă 2-3 etape de majorare în care vor rămâne cu pensia nemajorată”, a explicat Doina Pârcălabu. Vezi articolul complet aici.

