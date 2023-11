Pensiile românilor. Premierul Ciolacu anunță o reformă fiscală ”echitabilă” în 2025: România nu are o problemă macroeconomică

În ultimii doi ani, Marcel Ciolacu a pledat în mod constant pentru trecerea la impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice și a profiturilor companiilor.

Într-un discurs susținut la summit-ul Autorităților Publice Locale din România, Ciolacu a reiterat sprijinul pentru legea pensiilor, contestată de PNL. Aceasta ar conduce la o creștere estimată de 40% a bugetului destinat pensiilor, conform declarațiilor ministrului Simona Bucura Oprescu (PSD).

„Eu nu am prins nici un bunic în viață. Dacă credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. E inuman. Avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa. Trebuie să venim cu o reformă fiscală predictibilă, echitabilă în 2025-2026 (...) Nu se va pune în aplicare în 2024, dar trebuie să plece de la dumneavoastră. Abordarea nu trebuie să fie matematică, ne trebuie un plan construit cu consultanță și discuții și fără să mai căutăm mereu să inventăm apa caldă.

Provocarea mea de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dvs. să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu v-a confiscat nimeni nici un ban din fondurile administrației locale. România nu are o problemă macroeconomică, are o problemă în ce privește deficitul și prioritizarea cheltuielilor. S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile și am uitat ceva esențial: până pe 31 decembrie închidem exercițiul financiar multianual al UE. Nu putem să ne întoarcem să vorbim de o absorbție de 54%, ca la precedentul buget. Trebuie să avem o absorbție cu 9 în față”, a spus Ciolacu.

Deficitul bugetar al României a depăşit pragul de 3% în 9 din ultimii 18 ani, iar problema majoră o reprezintă faptul că acesta a fost pro-ciclic, a afirmat, joi, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.



"Deficitul bugetar al României a depăşit, dacă ne uităm la ultimii 18 ani, a depăşit în 9 din aceşti 18 ani pragul de 3% din Tratatul de la Maastricht. Deci jumătate din timp noi am fost în neregulă. Mai mult, dacă ne comparăm cu Cehia, Polonia şi Ungaria, în 10 din ultimii 18 ani noi am avut cel mai mare deficit bugetar. Acum care e de fapt problema majoră? Deficitul la noi a fost pro-ciclic în toată această perioadă. Adică a crescut foarte mult chiar în anii în care produsul intern brut creştea, uneori peste potenţial, creştea produsul intern brut, dându-i acestei creşteri un impuls de care nu avea nevoie. Este exact acea situaţie pe care o are un şofer într-o maşină care coboară la vale. Maşina deja accelerează datorită forţei gravitaţionale şi el şoferul de nesăbuit apasă pe acceleraţie. Ori atunci când va trebui să urce dealul, el va fi forţat să frâneze fiindcă maşina deja a luat viteză de scapă de sub control. Cam aşa s-a condus politica fiscală în ultimii, hai să zic, 18 ani, cu excepţia unei scurte perioade 2012-2015", a spus Valentin Lazea, la evenimentul cu tema "Între Deficit Bugetar şi Economie Sustenabilă", organizat de Oxygen Events.

