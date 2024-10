Pe trupul conservat al unui mamut, vechi de 39.000 de ani, au fost identificate niște semne ciudate / foto în articol

Descoperită în 2010 în nordul extrem al Siberiei, se crede că Yuka avea între șase și nouă ani când a murit, probabil ca urmare a atacului leilor de peșteră. Oamenii de știință cred că cadavrul ei a înghețat după ce a căzut într-un lac, permițându-i să rămână în stare impecabilă timp de aproape 40.000 de ani, potrivit IFL Scince.

De la recuperarea sa, corpul incredibil de intact al lui Yuka a fost identificat ca o sursă de către cercetătorii care încearcă să cloneze și să readucă la viață mamutul lânos. În mod uimitor, studiile timpurii asupra cadavrului antic au dezvăluit că acesta mai conținea sânge lichid, în timp ce unele dintre nucleele celulare ale creaturii continuă să prezinte semne de activitate biologică.

În mod surprinzător, examinările au dezvăluit, de asemenea, prezența unei incizii lungi de un metru de-a lungul spatelui lui Yuka, precum și urme tăiate în jurul orbitelor ei. Aceste descoperiri ridică o serie de întrebări interesante.

Pentru a investiga, autorii unui nou studiu au efectuat o serie de experimente pe bucăți de piele de vacă, precum și pe pielea unui alt mamut, efectuând în același timp analize traceologice ale inciziilor de pe pielea lui Yuka. Imediat, cercetătorii au observat că aceste tăieturi „au anumite caracteristici traceologice care le deosebesc clar de rănile comise de animale”, indicând astfel că au fost într-adevăr opera oamenilor.

Următoarea întrebare, prin urmare, este dacă inciziile au fost făcute în momentul morții lui Yuka sau la o dată ulterioară. Pentru a oferi un răspuns, autorii studiului au făcut o serie de tăieturi experimentale folosind atât lame de piatră preistorice, cât și cuțite metalice, înainte de a le compara cu semnele de tăiere de pe pielea anticului mamut.

Raportând descoperirile lor, cercetătorii afirmă că semnele de pe Yuka „corespund cu cele obținute în cursul experimentelor de tăiere a pielii de mamut cu o lamă largă de silex”. De exemplu, au descoperit că rănile animalului „nu au tranziții și unghiuri foarte ascuțite caracteristice urmelor de la un cuțit de metal”.

Prin urmare, autorii concluzionează că tăieturile de pe pielea lui Yuka au fost făcute de oameni preistorici folosind unelte de piatră. Ei continuă să scrie că, pe baza stării de conservare a pieii, „se poate spune afirmativ că toate inciziile ar fi putut fi făcute numai la un moment cronologic apropiat de moartea animalului”.

Luate împreună, aceste descoperiri sugerează că oamenii au tăiat corpul Yuka pentru carne înainte ca ea să fie înghețată acum 39.000 de ani. Ca atare, semnele tăiate de pe pielea creaturii reprezintă „cea mai veche dovadă a pătrunderii umane în zona arctică”.

